EN LA LUCHA: A trabajadora de la Alcaldía su pareja le quita la vida

Mario Sosa

La mañana de este jueves, el hijo de Maryuri Coromoto Vargas, de 50 años, al llegar a su casa se topó con la peor escena de su vida. No era para menos. Al no poder entrar por estar trancado el acceso por dentro, se asomó por la ventana y vio el cuerpo de su padrastro sin vida guindando de una cuerda.

Bajo los efectos del asombro, y sin hacerse eco de lo visto en la vivienda, salió apresurado hacia la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de la subdelegación Carora, para alertar sobre el hallazgo, no sin antes preguntarse sobre el paradero de su madre.

Tras ser atendido, una comisión de judiciales se trasladó hasta la calle Contreras entre las calles Divino Niño y Los Mangos del sector La Lucha (detrás del club Árabe). Una vez frente a la vivienda que permanecía cerrada por dentro, los funcionarios procedieron a tumbar la puerta al corroborar desde la ventana la presencia del hombre sin vida y, al ingresar, la dantesca escena cobró forma de homicidio-suicidio, al percatarse de la presencia de otro cuerpo, el de una dama, sin signos vitales.

Según fuentes policiales, el hombre identificado como Arévalo Jesús Infante Nieves, de 68 años, le quitó la vida con un cable de cargador de celular a Maryuri y luego se ahorcó con una cuerda, Su cuerpo quedó suspendido en el aire apoyado del escaparate.

Ante la presencia de los funcionarios del Cicpc, los vecinos se tornaron sorprendidos ya que la zona es tranquila. Nunca habían pasado por una situación extraña hasta ese día, contó una de las lugareñas luego de enterarse que la pareja estaba sin vida.

Familiares y compañeros de trabajo de Maryuri llegaron al sitio sorprendidos de la terrible noticia. Mientras, los alrededores de la vivienda se llenaron de vecinos y curiosos consternados por la tragedia. Todos conmovidos esperaban que sacaran los cuerpos.

Alrededor de las 12:30 del mediodía efectivos del Eje de Homicidios del Cicpc procedieron a retirar los cuerpos que montaron en la furgoneta que los trasladó a Barquisimeto donde le realizarían las respectivas autopsias de ley En los alrededores amigos, familiares y conocidos de la pareja no dejaban de llorar ante tan terrible escena.

VERSIONES

Los vecinos indicaron que este miércoles en la noche, se encontraban sin servicio eléctrico como consecuencia del racionamiento impuesto por Corpoelec. Narraron que pese a estar sin electricidad, no escucharon nada anormal, aún cuando al estar sin luz se agudizan los sentidos y se escuchan hasta los zumbidos de los zancudos; por esa razón se manifestaron sorprendidos al conocer la tragedia que los despertó esa mañana.

Aseguran que Maryuri y Arévalo, conocido este último por familiares y amigos como “Yeyo”, se sentaban cada noche frente a su casa a la espera del momento en que se restaurara el servicio eléctrico; pero esa noche, ninguno de los dos salió.

Presumen que el acto determinante que acabó con estas dos vidas ocurrió durante el apagón, ya que el hijo de Maryuri llegó en la noche para que le abrieran la puerta y nadie respondió, por lo que asumió que no estaban y tuvo que quedarse en la casa de un amigo como en otras ocasiones.

Vale destacar que no se ha precisado aún la hora en que llegó el joven hijo de Maryuri a la residencia de su madre, si durante el apagón o después, ya que desde la ventana durante la penumbra no se podía ver el cuerpo. Si ocurrió al momento en que todo estaba oscuro, dudan que haya visto el cuerpo de su padrastro guindando de la cuerda. Por lo que solo tocó, y como no tuvo respuesta, e ingenuo de lo que ya habría sucedido, se fue a casa del amigo.

SUFRÍA DE LOS NERVIOS

Trascendió que desde hace tiempo “Yeyo” sufría de los nervios, razón por la cual estaba medicado. Generalmente su estado emocional era el de una persona tranquila que gozaba del aprecio de sus vecinos, ya que en ningún momento expresaron algún comentario negativo sobre él.

Tenía pocos días de regresar del estado Zulia, y hubo un tiempo que estuvo separado de Maryuri, ya que habían tenido algunas discusiones debido a sus problemas con los nervios.

MUY QUERIDA

Maryuri se desempeñaba como trabajadora de la Alcaldía del municipio Torres en el área de aseo y mantenimiento. Siempre estaba dispuesta a ayudar, y gran parte de sus compañeros se mostraron agradecidos por su servicial desempeño.

Familiares de Maggi, como le decían también cariñosamente, estaban abrumados y sorprendidos por la terrible noticia, ya que ella era una persona muy querida por quienes llegaron a compartir con ella.

Dos muertes más se registran Torres

En el centro de la ciudad, otra muerte se registró cuando reportaron el fallecimiento de un hombre en las instalaciones de un reconocido hotel ubicado en las adyacencias de la Plaza Pedro León Torres.

El hombre fue identificado como Mario Francisco Riera Pereira, de 65 años, quien estaba solicitando una información en recepción cuando le sobrevino el infarto fulminante que acabó con su vida, El cuerpo quedó tendido en el lobby del hotel.

Otro hecho irregular también se presentaría en la localidad de El Amparo, parroquia El Blanco, donde un labriego de la zona procedió a quitarse la vida