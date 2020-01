Docentes a paro general: Demandas sin atender vacían las aulas

Mariángel Castro

Foto: Gilberto Suárez

Docentes de diferentes unidades educativas del Municipio realizaron una asamblea general en la Casa del Educador, en la que tomaron la radical decisión de no retornar a las aulas hasta que el Ministerio de Educación no responda a sus demandas salariales y hasta que en los planteles no haya las condiciones mínimas para laborar.

Ale Montes de Oca, enlace del Colegio de Profesores en Torres, reveló que “la base magisterial decidió pararse, pues se nos hace imposible cubrir nuestras necesidades básicas con el salario que devengamos”.

Aseguró que el paro será acatado por más del 40% de los docentes. “Tenemos conocimiento que en las parroquias Lara, Torres y Cecilio Zubillaga ya están aplicando el paro por falta de servicios públicos en las escuelas”, dijo.

Luzvelli Quintero, la representante en Torres de la Federación Venezolana de Maestros, informó que en la entidad larense son varios los municipios que están cumpliendo con el paro general. “En Morán, Jiménez, Urdaneta y Palavecino también están apoyando la lucha que es desde las bases”, expresó.

Felipe Ordaz, el delegado del SumaLara en Torres, indicó que el año escolar depende estrictamente del ME. “En sus manos está el hecho de que este período esté en seria amenaza. Debemos informar que existe un paro técnico en todas las instituciones por la falta de servicios como comedor, agua, luz, etc. Es imposible laborar en estas condiciones”, reveló al concluir.