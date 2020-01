El cobro de la pensión se va en un litro de aceite o pasajes

Yóselin Álvarez

Fotos: Mario Sosa

“Este jueves los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales recibierán el pago correspondiente al mes de febrero de 2020 de 350 mil bolívares”. Así lo informó Aristóbulo Istúriz, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial Gobierno Nacional, sin recordar que 350 mil bolívares es el precio de un litro de aceite comestible.

Pero lo peor es que cuando acudimos a los adultos mayores que realizaban la cola para cobrar su pensión desde muy tempranas horas de la madrugada, revelaron que se llevaron la sorpresa de que las entidades bancarias solo les cancelarían 150 mil.

Visitamos las instalaciones de los principales bancos de la ciudad para conocer la reacción de los abuelos, que en su mayoría provienen de parroquias y deben dejar lo que cobran en los pasajes. Los abuelos manifestaron su molestia por permanecer largas horas en las afueras de las entidades bancarias expuestos al sol solo para cobrar 150 mil bolívares.

Omaira Lameda expresó que desde muy tempranas horas de la mañana se encontraba formándose en la cola para entrar, sin embargo por parte de los trabajadores del banco estaban siendo marcados con un número en la mano para ordenarlos. “Después que estamos aquí es que nos informan que solo nos van a cancelar 150 mil, porque supuestamente no hay dinero”.

Publio Riera catalogó de “burla” el hecho de que se le cancelara solo esta cantidad de dinero. “Es una burla para nosotros los pensionados me parece una falta de respeto que no n os cancelen lo que dijo el Ministro”.

Agripina Marchán manifestó que tiene que trasladarse desde los Cascajales, parroquia Espinoza de los Monteros, hasta la ciudad teniendo que cancelar 40 mil bolívares en pasaje. “Tengo que venir en Transbarca, y ya el pasaje está muy costoso”.

Entre tanto, Rómulo Cuevas indicó que viajó desde Palmarito cancelando 38 mil bolívares para venir y 38 mil de vuelta. “No pagan completo esto es una jugadera lo que tienen con nosotros, esto no se debe hacer somos ancianos”.

Ángel Terán expresó: “Soy de Pie de Cuesta y venimos a pasar las de Caín. Tengo que pagar 50 mil para ir y 50 mil para venir a cobrar. Tengo la tarjeta que había sido reportada como robada, pero apareció, pero no me la han activado”.

María Adames dijo que a parte del mal rato que les hacen pasar en la cola, también existen personas que cobran por guardar un puesto para la cola. “Están pasando de 20 personas por lote, pero adicional a esto hay inescrupulosos que cobran por guardar puestos”.

No hay prioridad para discapacitados

Postrado en una silla de ruedas se encontraba Honorio Navas, quien dijo que ya no hay prioridad para ellos, pues llevaba más de 3 horas a la espera de ser atendido. “Me trajo mi tío porque estoy en sillas de ruedas, y aun no me han hecho pasar”.

Sin tarjetas

Carmen Torres intervino para indicar que “si tuviéramos tarjeta no pasara esto de hacer una cola para cobrar esa tonterías de plata. La situación sería más sencilla a la hora del cobro de nuestra pensión”.