LUIGGI RIVERO: “Los Meléndez no se han pronunciado porque no tienen pruebas”

Mario Sosa

El comunicado emitido por los gremios de productores y comerciantes del municipio Torres manifestando preocupación ante la tensión entre el empresario Luiggi Rivero y la familia Meléndez, solicitando una investigación pública sobre el conflicto que ha generado controversia en la sociedad caroreña.

Dicha solicitud por parte de quienes buscan que exista el conocimiento claro del caso que despertó interés en la colectividad torrense desde el pasado 31 de enero, por lo que el empresario Luiggi Rivero nuevamente hace un pronunciamiento sobre el caso Supleagro.

Rivero quien asegura que está respetando todo el proceso legal en cuanto a la sociedad aunque nieguen el acuerdo, teniendo la liberación de la estación de servicio, se le dio dinero y ejecutó obras civiles, teniendo los permisos de construcción por parte de la Alcaldía e Infraestructura con sus respectivas fechas, dejando en claro que no hay manera de evadir que hubo un acuerdo cuando tienen una reciente prohibición de enajenar y gravar.

A la espera de la decisión por parte de los organismos competentes, sería la justicia quien se encargue de determinar la sentencia sin ningún tipo de arbitrariedad respondiendo a la preocupación por parte de los gremios, recordándoles que se trata de un caso civil-mercantil.

De momento Rivero solo se encuentra a la espera de la notificación del procurador general para que llegue a las manos de los gremios quienes hacen la petición para el conocimiento público del caso, recalcando que no tiene ningún tipo de alianza, convenio o alguna relación con ellos. No tiene ningún problema de hacer público el caso porque los Meléndez no tienen pruebas y sabrán quién está incurriendo en el delito, por eso es que no se pronuncian al no tener argumentos para dirigirse a los medios de comunicación.

NO ME IMPORTAN LO QUE DIGAN

Se le preguntó sobre los señalamientos en las redes sociales sobre su vinculación con el gobierno y su enriquecimiento, Rivero contestó que “yo soy rico porque lo he trabajado”. Y me comprometo que haré público todo el caso.

La empresa produce 90 toneladas de harina cada 24 horas y puede reflejar su patrimonio que es totalmente legal. Incluso indicó que la prima le dijo que no hiciera el negocio y ahora asume que hizo una asociación equivocada. Pero este sin importarle lo que digan sigue produciendo y todo lo que pueda le dará a Carora, finalizó Rivero.