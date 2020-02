Día de la juventud: Universitarios pasan el día sin planificación

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Ygnacio Ramírez

A propósito de la celebración del Día de la Juventud, y en vista de la situación tan difícil que en la actualidad atraviesan las diferentes universidades en el país. El equipo del Diario el Caroreño realizó un recorrido por la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” y Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”. Esto con la finalidad de conocer si tenían alguna planificación de celebrar tan importante día, sin embargo a pesar de los esfuerzos por mantener en pie estas casas de estudios, no es posible realizar alguna celebración debido a la difícil situación que atraviesa el país.

Poca matrícula, problemas en sus principales sedes, inconvenientes con los servicios básicos y la falta de funcionamiento del comedor y el azote por parte de la delincuencia son solo algunos de las situaciones adversas que no permiten planificar alguna celebración.

Rubén Darío Rosas Director encargado del núcleo Dr. “Juan Agustín de la Torre”, manifestó; “Más que celebrar creo que tenemos que conmemorar este día. Lamentablemente hemos sido víctimas de robos en nuestras sedes, no contamos con unidades de transporte, no tenemos comedor y se está terminando el semestre, por ello no ha dado tiempo de planificar alguna celebración”.

También enfatizó que la matricula es extremadamente baja, ya que desde el primer a sexto semestre solo se cuenta con 80 estudiantes. Hizo un llamado al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, para que se aboquen a solucionar los problemas que los aquejan. “Es necesario que el gobierno se aboque para nosotros poder formar profesionales de calidad”, dijo Rosas.

Por su parte Yakelin Cuevas, estudiante de Tecnología Agropecuaria, instó a los jóvenes estudiantes para que no se desanimen a pesar de las dificultades que atraviesa la casa de estudios. “No es tiempo de bajar los brazos, somos jóvenes el futuro de nuestro país”. Así mismo, Daymaris Álvarez manifestó sus deseos por culminar la carrera, haciendo un llamado de aliento a sus compañeros. “Debemos persistir y tratar de buscar solución a nuestras dificultades”.

Félix Ollarte quien forma parte de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, comentó que no se realizó ninguna planificación para el día de hoy, sin embargo están a la espera de que el centro de estudiantes realice algunas actividades para el fin de semana. Esto con el fin de celebrar el día de la juventud, haciendo énfasis en lo importancia de formar profesionales en las diferentes áreas de la casa de estudio a pesar de lo difícil que actualmente resulta por la situación país.