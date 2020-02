Bancaribe abre cuentas en dólares o euros que permiten operaciones en el país

Cortesía: El Informador

Bancaribe consciente de la necesidad que existe en el mercado actual de realizar transacciones en moneda extranjera, anuncia el lanzamiento de su nuevo producto “Mi Cuenta en Divisas”, la cual pone a disposición de sus clientes para la movilización de fondos dentro del territorio nacional.

Es una cuenta corriente electrónica, no remunerada que se encuentra disponible en Dólares o Euros ($ o €) y no requiere monto mínimo de apertura. “Mi Cuenta en Divisas” puede movilizarse a través de Mi Pago Bancaribe y operaciones en taquilla, no posee instrumentos de movilización como chequera ni tarjeta de débito.

Este nuevo producto, según expresó Arelys Pérez, vicepresidente de Banca Personas de Bancaribe, surge por “la necesidad que tienen nuestros clientes de disponer de una cuenta en moneda extranjera que tenga movilidad y complemente o sustituya las transacciones que, cada vez con mayor frecuencia, se realizan en efectivo en comercios y entre personas en el país”.

“Mi Cuenta en Divisas” está dirigida a personas naturales mayores de edad, y jurídicas residenciadas o domiciliadas en el territorio nacional, clientes actuales o potenciales de Bancaribe, titulares de cuentas en moneda nacional en la entidad financiera.

“Permite transferencias y pagos en divisas ($ o €) entre cuentas en Bancaribe, así como operaciones de depósito y retiro de efectivo por taquilla, brindando seguridad y movilidad, sin tener que preocuparse por disponer de billetes de baja denominación y en excelente estado para realizar sus transacciones”, destacó Pérez.