Sindicalista Yonny Colmenarez: Están jugando con el hambre de los obreros

Yóselin Álvarez

Foto: Ygnacio Ramírez

Debido al incumplimiento de pago de nómina que se ha retrasado por más de una semana para los trabajadores de la Alcaldía Bolivariana de Torres, esta mañana los sindicalistas en compañía de los obreros tomaron las instalaciones y cerraron las puertas como medida de presión.

Yonny Colmenarez quien forma parte del sindicato de trabajadores de la Alcaldía, contó que el pago de la nómina se tuvo que haber realizado el día 14 del mes en curso, sin embargo les fue notificado que hubo un error en el sistema y que se cancelaría al día siguiente, pero tampoco ocurrió.

Yonny Colmenarez

“Nosotros como sindicalistas hemos quedado como mentirosos ante los obreros, porque les dimos un fecha que no se cumplió. La licenciada Sarelis Rojas es la responsables de no haber cancelado a tiempo, pues ella desconoce totalmente el sistema de pagos de nóminas y en un error bloqueó la cuenta bancaria y por ello no han realizado los pagos”.

Colmenarez catalogó este retraso de cancelación de salario como “irresponsabilidad que juega con el hambre de los obreros”.

Por su parte Gustavo Cuicas, quien también forma parte del sindicato manifestó “Es un salario miserable el que se está devengando y parte de eso entonces se retrasa el pago. Muchos de estos obreros están pagando para venir a trabajar, porque solo en el transporte se les van su sueldo”.

Gustavo Cuicas

Wiliam Gonzalez

Entre tanto William González secretario del sindicato de trabajadores, dijo que estas acciones no tenían tilde político, sino netamente laboral. “Ellos hacen un esfuerzo por venir a trabajar y se les burla al momento de pagar. Por ello pedimos se castiguen a las personas responsables de tal situación”.

Por último indicó que la tardanza en el pago se debe a que la persona que manejaba dicho cargo desde hace 20 años, fue destituida y en su lugar labora quien desconoce el manejo de los pagos.

“Le quitaron el cargo por caprichos políticos y ahora se están sufriendo las consecuencias. Si no resuelven la situación hoy entonces no abriremos las puertas hasta que se haga, porque son más de 700 obreros afectados”, puntualizó González.

Nuestro equipo trató de conversar con la licenciada Sarelis Rojas y Margaret Páez ambas involucradas en los temas laborales, pero fue imposible debido a que se encontraban en reunión para tratar de llegar a un acuerdo, y solventar la situación de manera rápida.