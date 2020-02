La actriz Rosario Dawson confesó que tira pa’ los dos lados

Fuente: Ronda

Cada vez son más las celebridades que revelan sus preferencias sexuales, y en esta ocasión fue el turno de la actriz estadounidense Rosario Dawson quien se declaró bisexual.

Esta semana se confirmó los rumores que venían rodando desde hace unos meses, y es que la actriz de 40 años confesó que sí es bisexual, en una íntima entrevista con el medio Bustle, que ha dejado un claro mensaje.

“La gente sigue diciendo que salí del armario… no lo hice. Quiero decir, no es incorrecto, pero nunca salí, salí… Quiero decir, supongo que lo estoy haciendo ahora. Nunca he tenido una relación en ese espacio, así que nunca sentí una auténtica necesidad”, comentó Dawson, quien ha trabajado en películas como Hombres de negro, Alejandro Magno o Sin City.

Recordemos que en octubre de 2018, con motivo a la celebración del mes de LGTBI, Rosario le dedicó un post a esta comunidad, que confundió a muchos de sus seguidores, y empezaron a especular sobre sus preferencias sexuales, pero ella nunca habló al respecto. “¡Feliz mes del orgullo! Mando amor a mis compañeros lgbtq+”, fue lo que escribió para aquel entonces.

Cabe destacar que aunque la actriz haya salido del clóset su corazón tiene dueño, pues desde 2018 es pareja del político demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker.