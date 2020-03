Julio Chávez: En mes y medio podríamos tener fecha para las Parlamentarias si la oposición se pone de acuerdo

Fuente: Venezolana de Televisión

Si se pusieran de acuerdo los dos sectores en pugna de la derecha opositora dentro de la Asamblea Nacional (AN), actualmente en desacato, en 56 días aproximadamente se resolvería la situación política para convocar las elecciones parlamentarias y renovar el Poder Legislativo, expuso este miércoles el diputado del Bloque de la Patria, Julio Chávez.

“Si esto se resuelve y los dos sectores se ponen de acuerdo, en menos de mes y medio podemos tener ya los nombres y designar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y luego ponerle la fecha a las elecciones parlamentarias porque es lo que toca de acuerdo a la Constitución”, dijo Chávez en el programa Punto de Encuentro, que transmite VTV, al informar la situación planteada en el Comité de Postulaciones que fue designado por los propios parlamentarios opositores de acuerdo a las exigencias que ellos mismos pusieron en la Mesa Nacional de Diálogo.

No había necesidad de renovar la directiva del CNE, por cuanto el tiempo de mandato de los rectores no estaba vencido, pero como fue un planteamiento de la derecha venezolana en la Mesa, el presidente de la República, Nicolás Maduro, entendió la necesidad política de ceder y aceptó que se renovara.

Recordó Chávez que desde noviembre 2019, la AN nombró en la plenaria la Comisión preliminar para designar el Comité de Postulaciones que escogerá a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ya se conocen las 10 personas de la llamada sociedad civil, hombres y mujeres, que se suman a los 11 parlamentarios y parlamentarias para integrar el Comité de Postulaciones, que ya se conformó debidamente según la Constitución, y que debería haberse instalado esta semana en el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo para designar a su presidente, vicepresidente y el reglamento interno de funcionamiento.

“Pero en la sesión de ayer no se ha presentado ni Stalin González, coordinador de esta comisión preliminar ni los diputados opositores de ambos bandos. No se terminan de poner de acuerdo para avanzar”, lamentó.

“Ya el Bloque de la Patria está listo. Hoy estuvimos pendientes de la convocatoria pero lamentablemente no ocurrió”, explicó Chávez.

El día viernes vence el lapso previsto en la Ley Orgánica del Poder Electoral, la cual establece que 6 días después de conformarse el Comité de Postulaciones se instalará dicho comité para que comience a trabajar.

“Si no hay acuerdos en la oposición, queremos que el país sepa que el Bloque de la Patria y sus 51 votos de hombres y mujeres estamos dispuestos a avanzar”, aseguró el diputado, al mencionar que la Constitución establece que se solicitará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la omisión legislativa en caso que la AN no realice su trabajo.

“Hacemos un llamado a los sectores de la oposición venezolana, tanto el sector liderado por Juan Guaidó como el que lidera Luis Parra, se pongan de acuerdo se eleven por encima de las diferencias subalternas que tienen ambos grupos, y de verdad apostemos a la estabilidad y la paz del país…para la renovación del Poder Legislativo”.