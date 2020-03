La delincuencia se monta como pasajero

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Ygnacio Ramírez

José Crespo, conductor de una unidad de transporte perteneciente a la línea Pedro León Torres contó para este medio, la amarga experiencia que sufrió al ser víctima del hampa el día de ayer en horas de la madrugada cuando este se disponía a trasladarse hasta la capital del estado Lara.

Indicó que partió del terminal de pasajeros de la ciudad aproximadamente a las 5:00 de la mañana con total normalidad como todos los días, sin percatarse que en el interior de la buseta también se trasladaban 4 delincuentes armados haciéndose pasar como pasajeros.

“Yo salí como todos los días, pasamos las 4 alcabalas y no nos detuvieron en ninguna. Cuando íbamos llegando al Jacinto Lara los sujetos se levantaron de sus asientos, sacaron sus armas y me pidieron me desviara de la vía hacia un camino pedregoso porque se trataba de un asalto, empezando el calvario de todos los que íbamos a bordo”, dijo Crespo.

José Crespo

Contó que entre gritos y groserías, los delincuentes le expresaron que solo se trataría de cuestión de minutos mientras despojaban de sus pertenencias a pasajeros, chofer y colector “Si colaboran no les pasará nada”, eran algunas de las expresiones de los malhechores decían a los pasajeros que estaban siendo presa del miedo y que terminó por provocar el desmayo de uno de ellos.

Crespo relató que luego de terminar el asalto, los sujetos le indicaron por donde debía regresarse hasta la carretera nuevamente, mientras ellos tomaban el camino hacia una quebrada. “No recuerdo haberlos visto antes deben ser de Barquisimeto, pero lograron llevarse casi todo lo que tenían los pasajeros dentro de la unidad. Se salvaron algunas pertenencias”.

Finalmente el profesional del volante manifestó su inquietud ante la falta de seguridad, tanto en el terminal de pasajeros como en las alcabalas, “Debe ser obligatorio que la GNB realice la revisión de la buseta así los pasajeros se molesten, también debe haber seguridad dentro de las instalaciones del terminal para evitar estos episodios”, puntualizó.