A un año del apagón

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Ygnacio Ramírez

Titulares como “Apagón Nacional”, “Venezuela a oscuras”, “Van tres días sin luz”, eran los que se lograban leer en algunos de los portales web nacionales para quienes alcanzaban tener conexión a internet, luego de que ocurriera una falla en el Guri, dejando a Venezuela en total oscuridad por más de 3 días.

El temor y la incertidumbre se tornaba era en la comida de los venezolanos, debido a la desesperación ante la falta de este importante servicio. Muchos tuvieron que tomar la decisión de partir a otros países mientras que otros solo esperaban que se reconectara el servicio y se explicara qué había sucedido.

Hoy a solo horas de cumplirse un año de este día. Son muchos los venezolanos que no recordar esa situación, por lo que quisimos conocer la expresión de muchos que aun temen la repetición de un día tan oscuro como ese.

Edgar Vargas

Edgar Vargas recuerda este día como uno de los peores en la historia, manifestando que nunca había vivido algo similar; “Fueron días desesperantes y todavía existen muchas interrogantes en cuanto a este tema, no hemos avanzado en soluciones. Yo creo que ha sido un retroceso total al tener racionamientos de 4 horas”.

Fidel Álvarez

Fidel Álvarez considera que es una irresponsabilidad del Gobierno Nacional, no haber hecho las inversiones en materia de energía eléctrica. “Todas las noches nos siguen quitando la energía, eso no es un avance, vamos para atrás y cada día que pasa es peor”.

Marcial Padilla

Marcial Padilla dijo que es momento de que las autoridades nacionales y locales, se aboquen a solucionar el problema de la falta de energía para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. “Deben trabajar para que se nos mejore la vida, es muy difícil vivir en estas condiciones”.

Yormary Oñates

Yormary Oñates indicó: “No sabría decir si han hecho inversiones en el SEN o no pero pareciera que no, pues cada día son más las horas en las que no se tiene luz que las que se tiene. No sería justo que se repitiera un día de completa oscuridad”.

Xiomary Montero

Xiomary Montero comentó que lamentablemente no se han hecho las correcciones necesarias en el SEN para mejorar el servicio. “Todos los días son más las horas sin servicio eléctrico”.

María Elena Pérez

Por último María Elena Pérez indicó que su fe esta puesta en Dios y espera que no se repita un apagón nacional. “No tenemos luz como debe ser pero yo tengo fe en Dios, sé que vanos a salir de este hueco donde estamos hundidos”.