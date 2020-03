Concejal José Luis Rodríguez: “Daña más la ganadería que la explotación de la mina de sílice”

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Ygnacio Ramírez

A propósito de las declaraciones del pastor evangélico Winston Montes, en el programa de la reconocida periodista Patricia Poleo respecto al tema de la explotación de minas de sílice en el cerro el Plan de Los Quediches, conversamos con el concejal José Luis Rodríguez, actualmente presidente de la comisión integral de ambiente.

Este realizó un resumen de lo sucedido en el año 2016 cuando el embalse Los Quediches atravesó el peor momento de la historia debido a la sequía de la que fue víctima, presuntamente por el desvió de los cauces que lo alimentan, hacia las fincas cercanas.

“Estaban desviando los cauces con diques que hacían dejando al embalse a la buena de Dios, además usaban el terreno del embalse como finca donde comían los animales y morían también contaminando las pocas aguas que quedaban”.

Por ello dice Rodríguez que la supuesta lucha que mantiene Montes desde Medellín, es ilógica pues a su parecer lo que afectó al embalse durante esos años fue la tala y quema realizada por los productores ganaderos de la zona. “Son muchas hectáreas las que fueron desforestadas y esto trajo consigo la sequía que casi seca por completo el embalse. Lo que hace Winston desde otro país no tiene lógica”.

Argumentó que durante el 2016 Montes pertenecía al equipo que ellos conformaban para la defensa de la represa, “Quienes dañan ahora el embalse, son los que ahora Winston defiende, que lo recuerde”.

Tema del sílice

Al abordarlo sobre el tema de explotación de las minas de sílice, el edil afirmó “Ya se ha explicado en reiteradas oportunidades que no trae problemas para la salud y tampoco afectará el embalse como lo han dado a conocer otros factores”.

Manifestó también que la distancia del embalse hacia las hectáreas a explotar, es de 10 kilómetros aéreos por lo que según él, es muy difícil que ocurra algún daño en las aguas puras de los cauces y la represa que surte al Municipio.

“La quebrada más cercana a las minas están a 400 metros de distancia, y en el cerro no existe ninguna vegetación boscosa que se pueda afectar, eso es una zona árida. Más es lo que se agrede a la naturaleza cuando los parceleros deforestan”.

Apuntó que como especialista en el tema, al tener 6 años de estudios como ambientalista no aceptaría formar parte de algún proyecto que afectara negativamente la calidad de vida de los caroreños. “Tenemos agua y nuestro trabajo es seguir garantizándole el agua a nuestro Municipio, yo no me iré de Carora y no afectaré tampoco sus aguas”, dijo.

Oportunidades de trabajo.

Por último el concejal indicó que la explotación de esta mina beneficiará al pueblo caroreño con la creación de nuevas oportunidades para el empleo. “Son proyectos de trabajos con la creación de nuevas empresas en el Municipio”.

“Aplaudo la lucha de Winston para salvar el embalse pero de la deforestación que hacen los ganaderos de la zona, se llama ecocidio, es lo que hacen ellos cuando talan y queman. Porque está comprobado que la explotación de la mina de sílice no traerá consecuencias negativas, sentenció.