Eduardo Fernández “El Tigre” cumplió agenda de visitas en Carora

Mariángel Castro

Fotos: Mario Sosa / YR

El reconocido político venezolano Eduardo Fernández «El tigre» cumplió una agenda de visitas en la ciudad de Carora este jueves, entre las actividades a las que acudió se encuentra un foro sobre la situación social, política y económica de Venezuela el cual fue realizado en las instalaciones del Diario El Caroreño con la presencia de estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa.

El abogado y excandidato presidencial realizó una ponencia que resumió la historia venezolana de los últimos años, haciendo énfasis en los acontecimientos suscitados en el país luego de las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998.

Luego de la ponencia, Fernández respondió una serie de preguntas tanto de los asistentes al foro como de corresponsales de diferentes medios de comunicación de la localidad.

Sobre los rumores de una posible postulación de Fernández a elecciones parlamentaria el mismo señaló que “ya yo fui diputado durante veinte años por eso considero que le corresponde a gente más joven tener esa oportunidad de servir al país desde la Asamblea Nacional”.

Al mismo tiempo, el dirigente político expresó que se debe reclamar que “las elecciones no sean solo de la AN sino que se produzca un acuerdo que permita elegir un nuevo gobierno, es decir, elecciones presidenciales. Debemos luchar para restaurar la confianza de la gente en el voto y en la tura electoral, que se den las condiciones y que no falte fiscalización en los centros electorales”.

Por último, Fernández señaló que uno de los factores políticos que está afectado la situación del país es “que no se ha terminado de cristalizar una alternativa democrática única y coherente. Todos los factores de la oposición deberían estar unidos para plantear a la nación una alternativa de gobierno para salir del régimen”.

Durante su gira en la ciudad de Carora “El Tigre”; Eduardo Fernández sostuvo un encuentro con Monseñor Ubaldo Santana, Obispo de la Diócesis Carora y en el foro estuvo acompañado por la dirigencia del partido político Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei).