Grandes botes de agua en la Lara-Zulia

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Cortesía

A pesar de los trabajos que se han estado realizando por parte de Hidrolara en conjunto con la prefectura del Municipio, el tema de los botes de agua localizados en el eje Lara-Zulia continúa registrándose, complicando la llegada del vital líquido a los hogares caroreños.

Esta mañana los lugareños hicieron llegar sus denuncias a través de nuestras plataformas digitales, mostrando como el agua se desperdicia en grandes cantidades en las tuberías ubicadas entre sector Gordillo y Las Veras.





Los denunciantes alegan que mientras Carora presenta graves problemas de suministro de agua, en la carretera se pierden aproximadamente 50 litros por segundo de este vital líquido, sin que las autoridades resuelvan la problemática al momento.

“Estos botes de agua no son nuevos, además las autoridades ya tienen conocimiento de los mismos. No quieren repararlos porque para ellos es un negocio que no llegue el agua a Carora”, expresó un denunciante anónimo.

Cabe destacar que en conversaciones anteriores con el prefecto Danny Lameda quien ha estado al frente de dichos trabajos de arreglos de tuberías, ha indicado que para la reparación de dichas grietas, se necesita la movilización de maquinaria especial con la que no se cuenta aun.

Sin embargo este equipo trató de contactarlo para conocer sus respuestas respecto al tema, pero debido a las malas conexiones de las operadoras telefónicas fue imposible lograrlo.