Profesionales de la salud exigen mejores condiciones para el hospital Dr. Pastor Oropeza

Mariángel Castro

Fotos: Ygnacio Ramírez



Con consignas de “Salario digno ya”, “dotación de uniformes” y “mejoras en condiciones laborales”, trabajadores del sector salud en Carora alzaron su voz mediante una protesta que se desarrolló en horas de la mañana en la entrada principal del hospital Dr. Pastor Oropeza exigiendo mejores condiciones laborales y atención digna para los pacientes.

La protesta respondió al llamado nacional del líder de oposición Juan Guaidó quién comentó a través de sus redes sociales: “hoy el sector salud se moviliza y realiza la primera protesta en el marco del Pliego Nacional De Conflicto. En medio de la emergencia humanitaria más severa que ha tenido Venezuela, todos los sectores vamos a presionar juntos para lograr soluciones”.

Por su parte, Teolinda Riera representante del sindicato Sintra-iprosalud informó que los trabajadores del sector salud se encuentran laborando sin las condiciones necesarias “tenemos un salario insuficiente que no está acorde a la canasta básica, no nos están respetando nuestras contrataciones colectivas, no hay insumos, ni uniformes y mucho menos medidas de protección para laboral”.

María José Arroyo

Teolinda Riera

María José Arroyo, delegada de Sunep-SAS indicó que en su caso especifico en la consulta de Infección de Transmisión Sexual (ITS) tienen varios meses sin los servicios básicos de agua y luz; “estamos protestando por el derecho a la salud que tienen los caroreños. No tenemos las herramientas ni insumos para prestar un servicio de calidad, tampoco hay ambulancias aptas, donde los pacientes sufren y no cuentan con los recursos a la hora de pagar un traslado”.

El hospital se muere de mengua

Por otro lado, Mery Gonzales directivo regional de Sunep-SAS reiteró las necesidades del máximo centro médico del Municipio señalando que, “tenemos un hospital que se nos murió de mengua, donde se le pide hasta el agua para atender a las parturientas, un servicio de obstetricia que no tiene ni siquiera un baño habilitado, un hospital que no cuenta con insumos, con aguas negras a punto de un nuevo colapso y con un anestesiólogo que viene cada cinco días”.

Mery Gonzales



Finalmente, los familiares de pacientes embarazadas manifestaron que deben subir hasta 6 garrafones de agua para que las parturientas puedan asearse, pues el nosocomio local tiene una falla en el servicio de agua potable.