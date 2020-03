Toman sus previsiones

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Ygnacio Ramírez

La mañana de este lunes los transportistas que cubren las diferentes rutas de la ciudad estaban tomando sus previsiones, todo esto ante la llegada del COVID-19 a Venezuela y las medidas tomadas por el Gobierno Nacional.

Por ello las directivas de las líneas exigieron a los choferes el uso obligatorio de los tapa bocas, manifestándoles que de no hacerlo serían sancionados no dejándoles laborar con la finalidad de cuidar su salud.

Domingo Alfonso quien labora en una de estas líneas dijo; “Todos los pasajeros que he montado los he visto usando su tapa boca, a mí también me lo están exigiendo la línea Ruta 1 como un requisito obligatorio, yo fui a comprarlo en la farmacia pero hasta los momentos se había agotado todos”.

Pero manifestó que estaba tomando sus propias previsiones, “Trato de lavarme las manos cada 15 minutos, me preocupa el hecho de montar un pasajero infectado y no saberlo”.

Domingo Alfonso

Luis Gaona

Por otra parte indicó que la afluencia de pasajeros ha estado muy baja, “la gente ha salido poco quizás por el miedo o por el desconocimiento”.

Entre tanto Luis Gaona presidente del Tribunal Disciplinario de la línea Ruta 1 dijo “No se consiguen los tapabocas y los que hay están en 5$, hay muy poco pasajeros también transitando yo tengo fe en Dios que no me voy a contagiar pero es un requisito de la línea”, finalizó.