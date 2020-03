La pregunta del día: ¿Dónde hay gasolina?

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Mariángel Castro

Ante la falta de distribución de gasolina en la ciudad, debido a la cuarentena nacional que cumple hoy dos días. Los caroreños han hecho sentir su malestar denunciando que ninguna Estación de Servicio hasta los momentos se encuentra surtiendo.

Por ello los denunciantes piden a las autoridades locales se pronuncien respecto a este tema. Aunque no se han querido identificar por temor a no ser atendidos cuando llegue el combustible a las estaciones de servicio, expresan “Esta situación de pandemia le cayó como anillo al dedo a este gobierno, ya que así culparan a la cuarentena por la falta de gasolina”.

Por otro lado los citadinos manifiestan su preocupación ante las posibles emergencias familiares que se puedan presentar, asi como la movilización para para la compra de alimentos tanto para la familia como para los animales.

“Sin gasolina no somos nadie, si sucede alguna emergencia en la familia no podremos salir porque no tenemos gasolina en el tanque de nuestros carros. Es imposible dejar de venir a comprar el alimento de los animales”.

Entre tanto, este medio de comunicación contactó algunas fuentes en la búsqueda de la información respecto a este tema, sin embargo hasta la publicación de esta nota no habíamos obtenido respuestas. Por lo que estamos a la espera de un pronunciamiento oficial debido a que ayer un funcionario del Ejercito Bolivariano manifestó que la gasolina que llegue, será para sectores prioritarios.

“Solo se llenará el tanque de los vehículos pertenecientes al sector salud, alimentación, servicios públicos y de pacientes que requieran tratamientos”.