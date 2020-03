PENSIONADOS: Incertidumbre para cobrar este viernes

Texto: Mariángel Castro

Fotos: MC

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó a través de sus redes sociales que para mañana serán cancelados 250.000 Bs. S correspondientes a la pensión del mes de abril.

Sin embargo, las entidades bancarias a nivel nacional se encuentran cerradas desde el pasado lunes acatando la cuarentena como medida de prevención decretada por el Ejecutivo Nacional ante la pandemia del Coronavirus.

Es por ello que los pensionados solo contarán con las transacciones electrónicas y cajeros automáticos para hacer uso del monto estipulado, pues ningún banco prestará los servicios de taquilla, esto ha causado incertidumbre y preocupación en los abuelos caroreños ya que muchos de ellos no poseen las tarjetas de débito o no cuentan con los recursos esenciales tales como computadora, teléfonos inteligentes o internet que les permitan acceder a las plataformas electrónicas.

Otra de las problemáticas que deben enfrentar quiénes deseen tener el dinero en efectivos es la disminución de los cajeros automáticos en la ciudad y los altos niveles de inflación en el país que reducen el poder adquisitivo, igualándose el mes de pensión al costo de un kilo de queso.

Al respecto, el señor Carlos Álvarez pensionado caroreño comentó que todavía no estaba seguro de la información del IVSS por lo que le estaba consultando a sus conocidos si vendrían a cobrar, “todavía no entiendo cómo vamos hacer, porque supuestamente cobramos mañana pero por la tarjeta de débito, entonces los que no tengan tarjetas si se van a ver feas”.

De igual forma, el señor Andrés Oropeza declaró que; “yo cobro por el banco bicentenario pero los cajeros de allí no sirven entonces tendré que pasar la tarjeta para poder comprar”.

Finalmente ambos abuelos se mostraron preocupados ante la pandemia del coronavirus por lo que expresaron que esperan que a Carora no llegue por las altas temperaturas; “Nos preocupa la situación, pero gracias a Dios que en Carora parece que no va llegar el Coronavirus por el fuerte calor que hay aquí”.