Productores de Torres temen por la falta de gasolina

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Archivo / Mariángel Castro

Debido a la falta de gasolina en el Municipio desde el primer día de la cuarentena nacional, decretada por el Presidente de la República. Los productores de las diferentes parroquias de Torres temen ante lo que califican como “Oscuro panorama”.

Pues expresan que ante la falta de combustible, será imposible la movilización hacia sus haciendas para llevar alimentos a los animales, comida a los obreros y trasladar el queso y leche hasta la ciudad para su posterior venta al mayor.

También les informaron de tener la posibilidad de obtener gasolina, a través de un salvo conducto, pero hasta la fecha no se les ha dado una respuesta satisfactoria respecto al tema. Por lo que manifiestan que esta situación puede conducir a un colapso total de la economía Nacional.

Rubén Riera quien se encontraba a las afueras del destacamento N° 122 de la Guardia Nacional Bolivariana, a la espera de ser atendido por quienes sostenían una reunión desde muy tempranas horas respecto a este tema dijo; “soy productor agropecuario no tengo si quiera un litro de gasolina para mi carro, no he podido viajar y es muy desesperante esta situación”.

Manifestó que al igual que otros productores estaba solo a la espera de ser atendido, y recibir una respuesta que pueda beneficiarles como productores. “Realmente vengo por una respuesta que nos ayude porque no podemos estar así, no se puede estar encerrado en la casa sin tener comida”, puntualizó.

Por su parte Freddy Alvarado indicó que semanalmente realiza sus viajes hasta la ciudad con la finalidad de trasladar lácteos para la venta, sin embargo esta semana no ha podido viajar. “La situación que tenemos no está para nada buena, se necesita que se tomen buenas acciones estamos dispuestos a llegar a acuerdos con las autoridades”, finalizó Alvarado.