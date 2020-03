La Liga de los videojuegos pone a prueba a las figuras del balón

La Liga de los videojuegos reúne a futbolistas tan destacados como Sergi Roberto del Barcelona, Marco Asensio del Real Madrid y Marcos Llorente del Atlético. El torneo de Fifa 20 arranca este viernes con tres duelos y seguirá hasta la tarde del domingo para definir el campeón.

La iniciativa surgió después del amistoso del domingo pasado entre el delantero del Betis Borja Iglesias y el defensor del Sevilla Sergio Reguilón. Al día siguiente, el narrador de videojuegos español Ibai Llanos posteó un tuit para organizar un campeonato con representantes de los 20 equipos de la Primera española y la idea tuvo tal receptividad que 19 de los 20 conjuntos de la máxima categoría se apuntaron.

El formato de la Liga de los videojuegos emparejó en octavos a los primeros 12 de la tabla real y también tendrá una fase previa. Los partidos serán a choque único y tendrán una duración de 18 minutos.

El sorteo arrojó varios duelos interesantes en octavos como el Seviila (Reguilón) vs. el Bilbao (Guruzeta); el Villarreal (Morlanes)-Valencia (Carlos Soler) o el Getafe (Jason) vs. Betis (Borja Iglesias). Asensio y el Madrid se medirán al Granada de Antonio Martínez y Sergi Roberto y el Barsa esperan rival entre el ganador entre Eibar y Espanyol, uno de los choques de la ronda previa que también tiene en agenda el Leganés (Aitor Ruibal)-Valladolid (Pedro Porro) y el Alavés (Lucas Pérez) vs. Celta (Kevin Vásquez).

La Liga de los videojuegos se une a otros torneos en línea como la Liga de la Cuarentena que reúne a estrellas de la Serie A como Mario Balotelli, Fabio Cannavaro y Andrea Pirlo y se jugará entre el fin de semana y el lunes.

El torneo de e-sports español se podrá ver a través de la plataforma twitch y recaudará fondos para la lucha contra el coronavirus.