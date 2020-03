«Mariela Celis no era la mejor compañera»… Osmariel se desató la lengua

Cortesía: El Farandí

La presentadora venezolana Osmariel Villalobos no se quedó callada y aseguró que «pese a ser una gran y verdadera amiga, su colega Mariela Celis, no era la mejor compañera de trabajo» cuando laboraba en el matutino de La Colina, Portada’s, ¿quéeee?

Durante su entrevista en el web show Porque ajá, de Daniela Di Giacomo, la maracucha detalló que siempre andaban juntas y compartían momentos que solo lo hacen las amigas pero considera que trabajar con la Celis «es complicado».

«La competencia es sana, siempre lo he dicho, yo decía, es mi amiga, era de ir a mi casa, nos tomábamos los vinos; pero ella no era la mejor compañera de trabajo; era la peor, no he dicho alguno que no sepa, llegaba tarde, no se estudiaba el guion», sostiene en la conversación.

Sin embargo, la ex de Galavis, reconoció que la conductora es «una gran escuela porque tiene 20 años en el medio». También admitió que admira su espontaneidad, única.

¿Y con Kerly qué tal?

En la tertulia, la Miss Earth Venezuela 2011, reconoció que Kerly Ruiz, no era su mejor amiga en ese momento, pero sí la confesó que ha sido su mejor compañera de trabajo, «para estar al lado de ella, tengo que esforzarme más», considera que las personas así, son las que suman en su vida.