Dramático balance de los centros de salud a una semana de casos reportados en Venezuela

Cortesía: 800Noticias

El dirigente sindical de hospitales y clínicas en Caracas, Mauro Zambrano, ofreció un nuevo balance del estado de los centros de salud tras una semana de la detección de los primeros casos de coronavirus en Venezuela.

Por otra parte, denunció que a los trabajadores del HUC, les indicaron que la bolsa CLAP no llegará hasta nuevo aviso.

Balance:

Hospital Vargas: tapabocas y guantes solo para los trabajadores de áreas críticas, emergencia y UCI.Material de limpieza:

Agua: No

Cloro: Sí

Desinfectante: No

Jabón: NoIncrementa el ausentismo laboral, el personal no tiene cómo trasladarse a sus centros de trabajo

Hospital Los Magallanes de Catia: Solo hay guantes y en las áreas críticas, pero no hay tapabocas.Material de limpieza:

Agua: No

Cloro: Sí

Desinfectante: No

Jabón: No

Ipasme esquina Sagrado Corazón de Jesús: dotaron al personal de tapabocas y guantes. Se instaló carpa de triaje.

Ambulatorios Humberto Fernández Morán en Las Adjuntas: siguen sin dotar al personal por lo menos de guantes y tapabocas.Material de limpieza:

Agua: Sí

Cloro: No

Jabón: No

Desinfectante: No

HUC: tapabocas y guantes exclusivo para algunas áreas.Material de limpieza:

Agua: SÍ

Cloro: Sí

Desinfectante: No

Jabón: NoSe instaló una carpa de triaje fuera

Oncológico Luis Razetti: Tapabocas y guantes limitados, como en el resto de hospitales.Material de limpieza:

Agua: No

Cloro: Sí

Jabón: Sí

Desinfectante: Sí

Periférico de Catia: Siguen sin dotar de tapabocas, solo hay guantes Material de limpieza:

Agua: Sí

Cloro: Sí

Jabón: No

Desinfectante: No

Hospital infantil José Manuel de los Ríos: Sí hay guantes y tapabocas, solo para las áreas críticas.Material de limpieza:

Agua: No.

Cloro: Sí

Jabón: Sí

Desinfectante: No

Materno Infantil de Caricuao: Guantes y tapabocas solo en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Maternidad Concepción Palacios: no hay guantes ni tampoco tapabocas.Material de limpieza:

Agua: Sí

Desinfectante: No

Cloro: No

Jabón: No

Clínica Popular del Paraíso: Sí hay guantes y los tapabocas deben reutilizarlos. Material de Limpieza:

Cloro:No

Jabón: Sí

Agua: Sí

Desinfectante: Sí

Ambulatorio del Cementerio: Hay tapabocas y guantes únicamente en áreas de emergencia y UCI.

Material de limpieza:

Cloro:No

Jabón:No

Agua: Sí

Desinfectante: No

Clínica Popular de El Valle: No cuentan con equipos de seguridad como guantes y tapabocas

Material de limpieza:

Cloro: No

Jabón: No

Agua: No

Desinfectante: No

Hospitales centinelas para atender casos de coronavirus.

– Hospital Algodonal: Solo guantes y tapabocas en la Unidad de Cuidados Intensivos

Material de limpieza:

Agua: Sí

Cloro: No

Jabón: No

Desinfectante: No

Hospital de Lidice: Sigue la dotación de guantes y tapabocas.

Material de limpieza:

Agua: Sí

Cloro: Sí

Jabón: Sí

Desinfectante: No

-Hospital Periférico de Coche: Cerrado desde hace más de un año por remodelaciones