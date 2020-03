Fevebeisbol está a la espera para redefinir planes con la Vinotinto

Cortesía: El Nacional

Luis Blasini, gerente general de las selecciones nacionales, dice que trabaja a distancia con Aracelis León, presidente de la federación, aunque todos los torneos estén ahora mismo en el aire debido a la pandemia del coronavirus.

Se suponía que Venezuela iba a disputar esta semana el cupo disponible en el Preolímpico de las Américas. El torneo regional fue pospuesto hace casi 15 días y los Juegos Olímpicos fueron reprogramados para 2021, todo por causa de la pandemia del coronavirus. Ahora Fevebeisbol está a la espera, para redefinir el rumbo de la Vinotinto.

“Hemos trabajado muchísimo”, señaló Luis Blasini para El Nacional, al otro lado de teléfono. “He estado en contacto continuo con Aracelis (León). Estábamos listos para el Preolímpico, teníamos un buen equipo, teníamos los permisos de los equipos de MLB, se hizo un trabajo grande. Y continúo en eso”.

Blasini es el gerente general de las selecciones nacionales y León es la presidente de la Federación Venezolana de Beisbol. La crisis del covid-19 les encontró en Estados Unidos, cuando estaban por empezar una serie de entrevistas con coaches y managers criollos vinculados con las Grandes Ligas. La gira debió cancelarse.

La divisa que asistió al torneo mundialista Premier 12 había sido reforzada. Justo antes de la detención del Spring Training, Fevebeisbol estaba por anunciar un roster que tendría una decena de añadidos respecto a la cita de Taiwán. Los bates que antes faltaban habían aceptado incorporarse, gracias al acuerdo de la Federación Internacional con la Gran Carpa y el sindicato de peloteros.

Ya Blasini no quiere abundar sobre esa escuadra. Sabe que el cambio de fecha forzará modificaciones de nombres. Quizás no todos los que podían esta vez podrán la próxima. De hecho, aún no se sabe cuándo será esa próxima.

“Estoy todo el tiempo en la computadora”, admitió el ejecutivo, que en la LVBP ha sido gerente deportivo, asesor y gerente general de Magallanes y La Guaira. “He llamado a jugadores, manteniéndonos a la expectativa de las fechas y los cambios que van a ocurrir. Lo más prudente es que esperemos. Debemos aguardar hasta saber las directrices que dará Fevebeisbol. Quiero ser muy prudente. Me he movido mucho y manejo muchos escenarios para todos los eventos que tenemos por delante”.

Fevebeisbol espera por fechas

La justa menos comprometida ahora mismo es el Campeonato Mundial sub 23. Venezuela logró su clasificación en febrero y aspira a subirse al podio, como ya hizo en la edición de 2018, la primera en la que Blasini manejó los hilos de la novena. Más lejos pueden quedar el Preolímpico “y los demás eventos pautados”; como el Clásico Mundial.

Las entrevistas en el Spring Training y el resultado del clasificatorio a Tokio 2020 iban a permitir aclarar el panorama respecto al cuerpo técnico de la Vinotinto para el Clásico, la espina clavada en el orgullo del país beisbolero.

Fevebeisbol, a través de León, declaró al periodista Marcos Grunfeld hace semanas que la intención era contar con un staff definido a mediados de año. Ya fuera porque Carlos Subero se atornillaba como piloto, con un buen resultado, o que otros candidatos entraban al panorama.

El analista Efraín sostuvo hace una semana que técnicos como Henry Blanco y Omar López aparecían en el recorrido que iba a realizarse por Florida y Arizona y fue suspendido. Como con todo lo demás, y gracias al covid-19, habrá que esperar.