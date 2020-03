Oriana Ramírez habla de la “cizaña” que Sheryl metía en su relación con Víctor Drija

Cortesía: Gossipvzla

Oriana Ramírez y Víctor Drija fueron novios durante un tiempo mientras grababan Somos Tú Y Yo, en donde la pareja se las vio difícil por una tercera en discordia que terminó siendo Sheryl Rubio.

Las cosas con los artistas continúan saliéndose de la línea en esta cuarentena, y esta vez nadie se salvó. En un live que fue auspiciado por Rosmeri Marval, su amiga y ex compañera de elenco Oriana Ramírez, contó con lujos y detalles todo lo que hacía Sheryl Rubio para entrometerse en su relación con Víctor Drija mientras grababan la exitosa serie Somos Tú Y Yo.

Oriana y Víctor fueron una de las primeras parejas oficiales que se dieron durante la primera temporada de la serie, siendo un romance que nació bajo las cámaras y murió de igual manera. Aunque en su momento se hablaba de que podía haber algo más entre Drija y Rubio, no fue sino hasta la tercera temporada que entre ellos surgió algo.

Sin embargo, en las dos primeras, Oriana y Sheryl eran muy amigas, razón por la cual era normal que ellas hablaran de ciertas cosas privadas. Las actrices comentaban sobre la relación de Oriana con Víctor, y según lo que ella cuenta, Sheryl siempre metía cizaña en la misma.

Dijo que en un momento le comentaron que Víctor estaba dedicándole una canción a otra chica mientras ellos aún estaban juntos “¿Y quién me lo dijo? Sheryl Rubio me lo dijo”, así como confesó que “Cuando me tocaban escenas con Sheryl era como ‘te voy a matar aquí mismo’, pero uno se contenía”.