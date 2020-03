Precios elevados se comen el bolsillo del caroreño

Mariángel Castro

Fotos: Castro/ Archivo

Factores como la deficiencia de combustible para el traslado de los alimentos de la canasta básica, granos, verduras, frutas, hortalizas y sobro todo de productos lactatos a casi dos semanas de la cuarentena social por el Coronavirus han causado un aumento económico en algunos artículos que forman parte de la canasta básica del caroreño.

Luego de un recorrido por los principales abastos de la ciudad, pudimos constatar el costo de una serie de artículos, entre ellos el aceite de maíz que va desde los 120.000 Bs. S hasta los 160.000 Bs. S, el café molido entre 250.000 Bs. S y 280.000 Bs. S, azúcar con un costo de 55.000 Bs. S, Harina desde 60.000 las marcas locales, mientras las naciones se encuentran en 85.000 Bs. S, el arroz oscila los 120.000 Bs. S. y el queso se sitúa entre 280.000 Bs. S y 300.000 Bs. S.

En cuanto a los proteicos, la carne de res está por encima de los 200.000 Bs. S, el pollo entero cuesta un aproximado de 200.000 Bs. S, el pescado depende la cantidad varía entre los 100.000 Bs. S y 150.000 Bs. S, mientras que el cartón de huevos ya ronda los 280.000 Bs. S.

Verduras y frutas sufren incremento de más de 10%

Respecto a la última consulta de los costos de verduras y frutas el pasado miércoles, se pudo notar que los precios han sufrido un aumento de más del 10%, ya que kilo de Tomate y papa cuyo costo rondaba el miércoles en 100.000 Bs. S, ahora se encuentra en 150.000 Bs. S, las zanahoria rondan los 10.000 Bs. S el kilo, mientras que en paquetes pequeños se encuentran desde 20.000 Bs. S.

La Cebolla y Guayaba, se posicionan entre 80.000 y 100.000 Bs. S el kilo, el cambur está en 50.000 Bs. B. mientras la lechuga, limón, naranja y plátano se mantienen en 40.000 Bs. S y 50.000 Bs. S.

Se consigue barato con efectivo

En el Mercado Municipal, los precios tienen una rebaja de entre 5.000 Bs. S y 10.000 Bs. S al realizar las compras en efectivo, además que las bolsas de cuatro verduras en su versión pequeña son también una opción más accesible para el usuario que no tiene como adquirir el kilo de alguna verdura

Finalmente, se tiene que a nivel nacional La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), emitió un comunicado el día de hoy manifestando su preocupación por la escasez de gasolina y pidiendo al Gobierno Nacional respuesta.

“Hasta ahora no contamos con la garantía del combustible necesario para seguir operando con regularidad el abastecimiento de alimentos, medicinas, servicios médicos, entre otros. El Estado debe coordinar junto a la empresa privada y los trabajadores, acciones concretas que garanticen el abastecimiento continuo de los alimentos. Sin alimentos no hay salud, no hay vida.” Expresa; Fedecámaras en el oficio.