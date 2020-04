Alicia Machado promete un beso a Trump

Cortesía: Agencias

La exmiss Universo venezolana Alicia Machado se refirió a la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, capture al presidente Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de Instagram, Machado hizo mención en la noticia de que EEUU acusó al presidente Maduro y otros funcionarios de su gobierno por narcotráfico.

La polémica vino cuando uno de sus seguidores le comentó que tendría que agradecerle a su exjefe.

Pero la exmodelo no tardó en responderle y le dijo: “Todavía no lindo esto no es él. Y si lo logra hasta lo beso! jajajajajaja“.