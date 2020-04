Caroreños no saben en quién creer

Mariángel Castro

Fotos: Cortesía

En horas de la mañana de este martes comerciantes de las principales avenidas de Carora, así como de centros comerciales denunciaron a través de las redes sociales que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana los estaban obligando a cerrar sus locales como medida de previsión ante la pandemia del Covid-19, lo que les alarmó ya que el decreto N° E-003-2020 emitido por el alcalde Edgar Manuel Carrasco establece otro horario para las acciones de prevención.

Al mismo tiempo, usuarios de vehículos privados alzaron su voz porque estaban siendo detenidos por el mismo organismo de seguridad debido a su circulación en las vías públicas, específicamente en la Av. 14 de Febrero con calle Bolívar.

De acuerdo a un usuario no identificado el motivo de la detención estaba siendo: “la inconsciencia de andar dando vueltas cuando no hay gasolina en el Municipio, ellos no saben ni que estamos haciendo para andar dando vueltas”

Estos motivos llegaron a una aglomeración de una gran cantidad de personas en las cercanías a la plaza El Néctar, que propició la mediación entre los efectivos de seguridad y los usuarios de vehículos, siendo estos últimos liberados.

Tales acciones han propiciado la incertidumbre en el comercio local y en la población en general, ya que de acuerdo al decreto N° E-003-2020 emitido por el alcalde Edgar Carrasco los horarios estipulados para el funcionamiento son para “personas naturales o jurídicas que ejercen actividades comerciales de ventas de bebidas, productos y bienes no clasificados de primera hasta las 2:00 de la tarde”.

Mientras que para “personas naturales o jurídicas cuya actividad sea expendio de alimentos, charcutería, fruteras, supermercados, panaderías y en general las ventas de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, hasta las 3:00 de la tarde”.

Por lo que se desconocen los motivos que llevaron al cierre de locales comerciales y detención de usuarios de vehículos privados en horas de la mañana de este martes, hasta ahora la información que se maneja es extraoficial ya que las autoridades locales no se han pronunciado sobre lo sucedido.