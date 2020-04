Cortesía: 800Noticias

Carlos Albornoz, expresidente de Fedenaga muestra consecuencias en el sector ante falta de combustible.

“Lamentablemente las lechugas, repollos, plátanos, papas y zanahorias son los primeros alimentos que van a comenzar a escasear en nuestras mesas. Hoy por fallas de combustible en Los Andes, meten ganado en las siembras porque no encuentran cómo trasladarlas”, indicó mostrando en un video en la red social Twitter como se daña la siembra.

Además los productores están perdiendo su trabajo.

La crisis de combustible ha causado alarma en algunos sectores, al no poder conseguir el suministro no tienen como transportar y distribuir, lo que está afectando no solo a los productores con el tema de los alimentos, sino también a las farmacias con las medicinas.

En plena cuarentena nacional hay sectores priorizados a la hora de suministrar la gasolina, sin embargo las colas son kilométricas en las distintas entidades y madrugar para conseguirlo no les garantiza que lo lograrán. Diversos profesionales exceptuados de la cuarentena, como los doctores, han denunciado que hay preferencias para abastecer a funcionarios.