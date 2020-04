Un incendió calcinó parte de un tanque de almacenamiento de mejorador de crudo en Petropiar

Cortesía: El Nacional

Este martes en horas de la tarde se registró un incendio en un tanque de almacenamiento del mejorador venezolano de crudo extrapesado en Petropiar, ubicado en el estado Anzoátegui.

Pdvsa informó horas después que el incendio fue controlado y no se reportaron heridos. Aseguró que no hubo daños en la infraestructura y que no fue afectada la continuidad operacional.

La instalación es clave para convertir el crudo extrapesado de la vasta Faja Petrolífera del Orinoco, en un petróleo de mayor valor comercial. Produjo 129.000 barriles de crudo mejorado el pasado viernes, según un documento de Pdvsa visto por Reuters.

Uno de los trabajadores consultados por la agencia de noticias dijo que el fuego fue extinguido casi dos horas después.

La explosión ocurrió en el tanque TK-010. En principio, la situación fue crítica por lo que se procedió con el protocolo de refrescar los tanques cercanos para evitar una reacción en cadena, dice parte de un reporte interno al cual tuvo acceso Reuters.