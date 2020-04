Danny Di Giacomo celebra un año de su podcast “Porque Ajá”

Cortesía: Gossipvzla

Danny Di Giacomo mostró muy contenta en redes sociales la celebración que realizaron ella y su compañera de podcast Mariela Irala por su primer año en la plataforma.

Con un video bastante controversial, la venezolana Daniela Di Giacomo, también llamada Danny, expresó la felicidad que sentía al poder celebrar el primer año de su podcast Porque Ajá, el cual realiza en compañía de la argentina Mariela Irala.

Bailando, cantando y saltando, la criolla se mostró en el video irradiando alegría. “QUE BONITO HA SIDO ESTE AÑO ACOMPAÑADA POR TODOS USTEDES! Que increíble volver a sentir que estoy en el recreo del colegio y ademas acompañada por la mejor amiga que se puede tener! Que bendición tener una @joseponceleonmirala ! Es un motor que no sólo me inspira todos los días a ser mejor, sino que tiene un corazón de chocolate ( con stevia porque ella es fit no fat). Te quiero hasta la luna! No puede ser mejor un proyecto que así!”, fueron parte de las palabras que expresó en sus redes sociales.

También agradeció a sus fans el apoyo que le han brindado durante todo este tiempo mientras ellas han trabajado en crecer con su programa en YouTube. “Piiiirooooo GRACIAS A UDS! son nuestra gasolina, nuestro termómetro, nuestro ánimo! Son todo! SIN UDS NO HAY PODCAST, no hay recreo! Y si nos lo permiten… VAMOS POR MÁS!!!!! Vienen!?!?”, escribió.