Las superficies que se deben desinfectar para evitar contagios

Cortesía: GDA

El covid-19 tiene a todas las familias en alerta y su alarmante expansión obliga a asumir nuevas prácticas de higiene en el hogar y a desinfectar muchas superficies constantemente.

Si bien todavía no hay certeza de cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie, estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. Asimismo, se debe considerar que, de acuerdo con el libro The Secret Life of Germs, hasta 80% de los gérmenes se esparcen a través de lo que se toca.

En ese ámbito, es fundamental desinfectar las superficies de la cocina y el baño, pues en ambos lugares tanto los virus como las bacterias tienen más posibilidades de permanecer. De hecho, de acuerdo con la investigación Reinventing Hygiene for the 21st century por pulgada cuadrada en el piso del baño puede haber hasta 18 mil bacterias y 2500 en el piso de una cocina.

Sin embargo, además de baño y cocina es fundamental prestar atención al hogar en general. Incluso, sin saberlo algunas superficies pueden esconder esta amenaza.

Livings y dormitorios

A simple vista no hay cómo saberlo, pero dentro de los livings y dormitorios hay una serie de superficies que se utilizan diariamente que podrían albergar el virus. Y debido a que son lugares donde las personas pasan más tiempo, más precavidos se tiene que ser.

Por ejemplo, en un living hay objetos altamente manipulados, como las manillas de puertas, interruptores de luz, muebles y artículos de decoración que son usualmente manipulados. Aquí es importante limpiar diariamente todos los rincones, sobre todo las mesas y sillas, que pueden ser focos de contagio.

En el caso de los dormitorios, el cuidado debe ser incluso mayor, ya que en ellos hay muchos elementos vulnerables, como el teléfono celular, el control remoto, el velador, el televisor, la repisa, entre otros.

Además, las piezas de los niños y las áreas de recreación deben ser limpiadas correctamente, como también los pisos y alfombras infantiles de goma, que deben ser lavados y desinfectados.

Esto es importante considerarlo bien, ya que no solo el coronavirus se puede encontrar en las superficies, también virus y bacterias que ocasionan las enfermedades respiratorias como gripe, bronquiolitis, entre otras.

Los productos para limpiar la casa

Para mantener el hogar libre de virus, hay una serie de productos que son fundamentales para eliminar posibles rastros de covid-19. En este punto, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es tener productos de limpieza desinfectantes domésticos como el cloro y las toallitas desinfectantes.

Estos elementos, si se utilizan correctamente de acuerdo a sus instrucciones, pueden garantizar que las superficies son seguras de manipular. Aquí se recomienda optar por lo que asegure eliminar virus y bacterias en 99,9%, como por ejemplo el cloro diluido en agua.

El uso correcto de esta sustancia desinfecta las superficies en breves minutos. Durante la emergencia sanitaria, estos elementos los sugiere la OMS, para reducir las posibilidades de contagio. Sin embargo, más allá de la pandemia, las rutinas de limpieza siempre serán claves para cuidar la salud de las familias.Popular En La Comunidad