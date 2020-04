Valero: Régimen tiene a los venezolanos que regresan hacinados tipo campos de concentración

Cortesía: 800 Noticias

El diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) exigió respeto y trato digno a los cientos de venezolanos que han regresado voluntariamente por la frontera en los últimos días, debido a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid19.

“Estamos atentos al chantaje político y violaciones de derechos humanos a los venezolanos que han regresado voluntariamente al país en los últimos días por el tema del coronavirus. Están encerrados en condiciones inhumanas, sin agua ni comida, tampoco le permiten comunicación, son amenazados y maltratados por denunciar la situación. Prácticamente se encuentran hacinados en lugares tipo campos de concentración”, manifestó durante su intervención en la sesión de este martes.

Informó que desde la Asamblea Nacional harán la denuncia correspondiente. De igual manera, exigió que se cumplan todos los protocolos sanitarios para que todos esos venezolanos regresen a salvo a sus hogares y no se propague el virus. Indicó que están trabajando con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las instancias de Naciones Unidas que se encuentran en Venezuela para que la situación no se convierta en un problema adicional.

El parlamentario también expresó su preocupación por los 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, debido a que una parte de ellos se encuentran vulnerables social y económicamente ante la emergencia mundial que están viviendo todos los países.

“Gran parte de los 3 millones de migrantes venezolanos que se encuentran en América no tienen la capacidad suficiente para enfrentar la emergencia ocasionada por el virus Covid19. Cualquier tragedia natural, pandemia o crisis impacta mucho más a los sectores más débiles, como muchos de nuestros hermanos. Frente a eso, el régimen no puede y no quiere hacer nada, salvo retoricas”, indicó.

Valero aseguró que los representantes del Gobierno encargado que se encuentran en los países del mundo están trabajando para atender a todos los venezolanos, incluyendo a los detenidos por temas migratorio.

“En consecuencia nos corresponde a nosotros como único poder legítimo en el país, actuar para defender a nuestros hermanos. Mientras exista una usurpación irracional será muy difícil que nosotros atendamos adecuadamente los problemas de los venezolanos tanto de los que se encuentran en el exterior como los que están acá en el país. Por esta razón se ha propuesto el Gobierno de Emergencia Nacional, es necesario seguir trabajando intensamente para el cambio político”, concluyó.