El lavatorio de los pies: Una muestra de amor de Jesús al prójimo

Cortesía: 800 Noticias

En la ceremonia de hoy, hay algo muy curioso, el sacerdote lava los pies a 12 personas. De dónde viene esto? Es imitar a Jesús que lo hizo la víspera de su muerte.

En la Última Cena, Jesús se dió cuenta de que pronto iba a morir, también de que nos amaba, y de que nos quería dar una gran muestra de su amor. Y se le ocurrió lavar con cariño los pies de sus discípulos, según la tradición judía de hacerlo antes del banquete. Eso lo solía hacer un criado. Pero Jesús decidió hacerlo él mismo, como muestra de su amor al prójimo.

Cuando el Evangelio de San Juan relata que Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos, nos ofrece un testimonio de la vocación al servicio del mundo y de la Iglesia que tenemos nosotros los fieles.

“… sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y , tomando una toalla , se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido.” (Jn 13 3-5)

Todos se dejaban lavar los pies. Pero Pedro se negó. Jesús le dijo: “Si no te lavo los pies, no participarás en lo que yo haga.”. Pedro le contestó: “Entonces sí. Lávame”. Cuando acabó de lavar los pies de todos, les dijo: “Ojalá ustedes se laven los pies unos a otros, como yo lo he hecho con ustedes.”

Qué humildad la de Jesús, y qué amor tan grande! Por eso, al final de sus ejercicios, San Ignacio resume cómo debe ser nuestra vida. Si queremos que sea como la de Jesús: “En todo amar y servir.”