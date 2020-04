CAF otorgará crédito de $2.500 millones a sus países miembros para afrontar la covid-19

Cortesía: Agencias

El Banco de desarrollo de América Latina -conocido antes como Corporación Andina de Fomento, CAF- informó que otorgará un crédito de hasta 2.500 millones de dólares para sus países socios con el fin que atiendan la emergencia generada por el coronavirus.

Según una nota de prensa del organismo, “el directorio de CAF (…) aprobó otorgar una línea de crédito contingente regional de apoyo anticíclico para la emergencia generada por el COVID-19 de hasta USD 2.500 millones entre sus países miembros”.

Destacó la institución que existe la posibilidad de que los créditos que aún no han sido desembolsados, puedan se redirigidos para atenuar la situación del coronavirus y los efectos que ésto causa en esas naciones “siempre que los mismos no constituyan cambios al plazo y no deriven en un incremento de su monto”.

“Seguimos trabajando en iniciativas que nos permitan mantener e incrementar el apoyo a los países miembros para salvaguardar a la población y las iniciativas que están liderando los gobiernos para proteger el empleo, la sostenibilidad de las empresas y la reactivación de la economía”, afirmó Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Uruguay, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Venezuela figuran entre los países socios de la CAF, según información publicada en el sitio web de la entidad, explicó AFP.

La CAF había aprobado también una línea de crédito contingente por hasta 50 millones de dólares por país para atender los sistemas de salud pública de Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú,Trinidad y Tobago y Uruguay, añadió el texto.

El pasado 3 de abril la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió al sector privado colaborar con los gobiernos ante lo que espera sea un «tsunami» de casos de la COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe.

América Latina y el Caribe superaron este viernes los 50.000 casos confirmados de COVID-19 de los que más de 2.000 fallecieron, según un balance de AFP elaborado con información de las autoridades nacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El viernes 10 de abril la región sumaba 50.589 contagios y 2.090 muertos. Brasil es el país de la región más afectado por la pandemia, con 17.847 enfermos declarados y 941 fallecidos.

Venezuela, junto a otros países de la comunidad andina, creó en 1968 la Corporación Andina de Fomento (CAF), por lo que además de ser uno de los tres principales accionistas es el que más financiamiento ha recibido del organismo desde que comenzó oficialmente operaciones en 1970. Ello sin contar que es el país donde se encuentra su sede principal. Pero también se convierte en el primer socio fundador en vender parte de su participación accionaria, con el solo propósito de pagar… una deuda.