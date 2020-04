Edgar Carrasco: «Deben reportar a la persona que llegue de otro país»

Mario Sosa

Foto: MJSS

Las medidas que se han tomado en el primer mes de cuarentena en el país el Alcalde Edgar Carrasco se dirigió al pueblo informando que actualmente el municipio Torres se mantiene en cero casos positivos con respecto al Covid-19.



En esta etapa de cuarentena por 30 días más se enfocarán en la llegada de las personas procedentes de otro países por lo que se reforzarán los puntos de control en las carreteras que pertenecen al municipio específicamente en los peajes ubicados en la carretera Panamericana en la parroquia Cecilio Zubillaga (La Pastora), carretera Centroccidental y el Peaje G/D Juan Jacinto Lara en la carretera Lara- Zulia.





Carrasco indicó que todas estás personas serán aisladas por 15 días practicando la prueba de despistaje así de negativo el resultado, se llevará un control estricto que al cumplirse el día 7 se repetirá la prueba para descartar que la persona esté contagiada por el virus. Informando también que se espera instalar refugios en todas las parroquias para ubicar estas personas que lleguen al municipio cerca de su lugar de residencia siendo tratado por el equipo de salud y garantizando la alimentación al paciente.





Hace un llamado a las personas para que informen al Puesto Comando y faciliten todos los datos necesarios para evitar la propagación del virus en la zona residencial de la persona ya que las primeras personas vulnerables es la familia y como medida de protección es estar atento de quienes provienen de otros países, invitando a los vecinos a informar de alguna situación irregular que se presente en su sector.







Gasolina



Son 13 mil 500 litros de gasolina y 26 mil de diesel que están llegando a la ciudad, porque se han realizado censos para priorizar quienes se benefician del combustible en el caso de los productores, así como a los vehículos autorizados y emergencias que se presenten. Carrasco indicó que «no hay gasolina para abastecer a todos los productores. Si se cumple la demanda completa no se llegaría ni al 50%». Todo esto se presenta debido a los bloqueos por parte de los Estados Unidos para la llegada de los aditivos, para la producción de gasolina.





Reiteró la orientación y recomendación de conseguir vehículos con motor de diesel de manera que se generen rutas creativas por parte de los productores para que se planifiquen al momento de trasladar los rubros.





Por su parte el Coronel Flores ante los rumores del cobro en dólares para abastecerse de gasolina invita a las personas que denuncien garantizando confidencialidad para dar con el responsable, ya que no hay veracidad ante esos rumores. En cuanto al horario del abastecimiento se basa a la disponibilidad de la GNB, seguridad y cumpliendo una planificación para un mejor servicio a quienes fueron seleccionados.



Cajas CLAP



El primer mandatario local señaló que en todos los años el ha sido claro con respecto al beneficio de la caja CLAP es un beneficio que no tiene nada que ver con la presentación sea caja o bolsa, es un mercado que llega a todas las viviendas, siendo aprobado el 100 por ciento para su distribución en el municipio.





Reitera que la llegada de muchos de los productos se ha bloqueado por el imperio, por lo que se ha utilizado la producción nacional y «Tenemos que arroparnos hasta donde alcance» dijo Carrasco. A su vez recordó que son 12 kilos en productos que conforman los mercados al estado Lara.





Esto con respecto a las denuncias del pasado sábado en el sector Carorita, donde los vecinos indicaron que faltaban los productos como aceite, medio kilo de leche y azúcar. «El presidente y la gobernadora están haciendo tripas corazón para que lleguen los mercados», la comuna está recibiendo lo que están pudiendo conseguir, dijo Carrasco.







Agua y Luz



La distribución del vital líquido se mantiene bajo la programación establecida para las red alta, media y baja de la ciudad. En el caso de Atarigua se han presentado problemas y el no poder realizar la compra en el exterior de los repuestos retrasa los trabajos, así como la llegada del agua pars los sectores que se benefician de este embalse.



Son 25 cisternas que están realizando la distribución de agua para los sectores que tienen problemas con la llegada del vital líquido por tubería, haciendo hincapié que es insostenible dicha labor de distribución a través de camiones cisternas, indicó Carrasco.



Debido a la programación que se tiene directamente por parte de Corpoelec es difícil que realice un reprogramación en la distribución de agua, esto en cuanto a las denuncias al momento que los sectores notifican la llegada del vital líquido y no tengan luz, aprovechando de informar que no hay posibilidades de un cronograma del Plan de Administración de Carga, ya que estos cortes se realizan en horas picos y dependiendo la demanda, debido a la ayuda que se le está brindando al estado Zulia.





Medios de Comunicación



En esta oportunidad el primer mandatario local se reunió con los diferentes medios de comunicación que hacen vida en el municipio después de 29 días.



Los representantes de los medios locales denunciaron al alcalde no recibir ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades quienes hacen la distribución de combustible en el municipio, donde supuestamente entrarían en prioridad sin ser positivo cualquier tipo de colaboración para la movilización en su ejercicio de profesional.



Edgar Carrasco en respuesta solo pidió la colaboración de todos los comunicadores sociales que difundan la información que es suministrada por los representantes del gobierno local y regional.



De manera receptiva los representantes de los medios aceptaron, pero le informaron que ninguno atiende el teléfono y solo reciben información a través de una cadena de whatsapp por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela en Torres, sin que puedan ser contestadas las interrogantes y denuncias de los comunicadores.



Al terminar dicho encuentro con los medios de comunicación se le preguntó cuando nuevamente estará realizando un balance informativo ante la continuidad de la cuarentena social todas las semanas, pero no hubo respuesta.





El Alcalde Edgar Carrasco estuvo acompañado por el Coronel Efren Flores Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor Zona 12 de la GNB, junto al Comandante William Bastidas del Destacamento 122 de la GNB en Carora, el doctor Ángel Chirinos director del Hospital Pastor Oropeza y Jefe del municipio sanitario número 2 y el prefecto del municiones Danny Lameda.