La desidia abunda en Quebrada Arriba

Texto: Yoselin Alvarez

Foto: Cortesia

Son muchas las irregularidades que denuncian los habitantes de la localidad de Quebrada Arriba capital de la parroquia El Blanco, pues luego de que el suministro de gasolina se convirtiera en una misión imposible, estos no tienen manera de trasladar la leche y el queso hasta la ciudad así como tampoco llevar alimentos para sus animales.

Los productores agropecuarios de la zona temen identificarse por miedo a represalias, pero acusan al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana establecida en la población, de aprovecharse de la situación y en lugar de ayudar a los productores para que surtan sus carros con gasolina, «juegan con la necesidad de los pobladores».

«Antes de que se decretaran los primeros días de cuarentena ya había problemas con el suministro de gasolina, pero ahora es peor».

Aseguran que la Estación de Servicio establecida en la localidad, no le presta buen servicio a los habitantes. Por ello hacen un llamado a su propietario para que tome cartas en el asunto, por lo que tuvieron que salir a la calle a expresar su descontento.

Comida muy costosa

Por otro lado, denunciaron también el alto costo de los alimentos que se comercian en el pueblo, alegando que una harina pasa por encima de los 150 mil bolívares.

No cuentan con agua potable

Así mismo expresan que la falta de agua tratada es otro de los temas que los preocupa, manifestando que reciben el vital desde una represa que les ha ocasionado males físicos.

No se cumple la cuarentena

Finalmente los productores que se comunicaron con este equipo, expresaron su preocupación ante la irresponsabilidad de muchos de quienes hacen vida en Quebrada Arriba al no acatar las medidas de prevención de COVID-19. Pues aparentemente las personas no usan el tapa bocas, no se quedan en sus hogares y no atienden a otras normas establecidas.