Productor Xavier Alirio Agüero denuncia discriminación en venta de gasoil

Mariángel Castro

Fotos: MCP

Uno de los sectores prioritarios a nivel nacional en la cuarentena social como medida de prevención por el Covid-19; es el alimentario este incluye transporte de productos y alimentos del sector agropecuario.

En el municipio Torres, el gobierno local ha estado organizando a través de listados a los productores para abastecerles en la medida de lo posible tanto de gasolina como de gasoil, sin embargo la recomendación del alcalde Edgar Manuel Carrasco sobre el tema ha sido ubicar vehículos que trabajen a base de gasoil pues el mismo es de más fácil acceso que la gasolina, evaluando según el censo.

Teniendo esto en cuenta y para evitar la pérdida de las cosechas por transporte el señor Xavier Alirio Agüero comenta que en la localidad de Río Tocuyo se hizo una reunión a la que asistieron ciento cincuenta y cuatro (54) productores para organizarse y poder adquirir el gasoil, en la misma el quedo como responsable para agilizar el proceso de compra en la ciudad.

Sin embargo, detalló que “en un momento nos vendieron el gasoil en Arenales a doscientos mil bolívares las pipas cuando ese no es el costo, ante esto el concejal Raúl Almao dijo que los productores iban hacer protegidos por él, pero el costo siguió siendo el mismo, nosotros lo compramos igual porque no se consigue”.

Luego de esa venta, Agüero indicó que se dirigió a las instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana con el listado de los productores junto a los documentos que los certifican como tal, en ese momento fueron atendidos por el coronel Flores quién de 20 pipas les vendió 10, quedando para la siguiente venta los 10 restantes.

Suscitándose la problemática en la próxima venta de gasoil, sobre la cual Agüero expresa que, “fue el pasado jueves en la estación de servicio el Mara estuve desde la 6:00pm y cuando iba llegando a llenar me sacó el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela; Nidiam Seguerí y me especificó que no me iba a vender gasoil porque él era encargado de los productores”.

Ante ello, Agüero abandonó el lugar y el día sábado se dirigió a adquirir el combustible en la estación de servicio Doña María la Grade, “allí me pasó igual la misma persona me impidió comprar, el domingo también fui a la Entrada y el señor no me vendió y le dijo al resto de los productores que yo no era ningún productor”.

Debido a dicha situación, Agüero hace un llamado a que los organismos de seguridad rectifiquen su situación como productor y le puedan vendar el combustible, “que vengan y vean como se nos están perdiendo la cosecha, que me metan preso si lo que digo es una mentira. Yo tengo un camión a gasoil, he visto como le han vendido a otros productores menos a mí, por eso hago esta denuncia pública aunque me dijeron que iba a morir como mueren los sapos reventado”.

Finalmente, el productor Xavier Alirio Agüero informó que en Río Tocuyo los mercados Clap fueron cobrados en costos de 130.000 Bs. S, 140.000 Bs. S y 150.000 Bs. S cuando en Carora tuvieron un costo de 72.000 Bs. S desconociendo el porqué de la diferencia de precios.