De antipedagógico catalogan plan de clases «online» en Curarigua

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Cortesía

Neida Torrealba profesora de Geografía en el Liceo Manuel Torrealba Ramos de la localidad de Curarigua parroquia Antonio Díaz, vuelve a mostrar su descontento ante el plan de clases «online» que se estableció a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

La docente se manifestó a través de una nota de voz, indicando que es una burla para quienes no tienen acceso al internet como es el caso de los habitantes de dicha población.

«Curarigua esta muy deficiente para llevar a cabo este programa de las clases online».

Indicó que el pasado 23 de marzo se llevó a cabo una reunión en el liceo de la comunidad, donde hubo aglomeración de personas y además se les colocó una gran cantidad de asignaciones por área, que para la educadora son una «exageración».

«Se pretende que los estudiantes saquen un lapso en dos semanas, con una cantidad exagerada de trabajos».

Por otro lado dijo que muchas de las madres y representantes no cuentan con el nivel de instrucción adecuado, para ayudar a sus hijos en la realización de dichas asignaciones.

«Lamentablemente hay madres que no saben leer ni escribir, otras no entienden las materias porque no culminaron sus estudios y de esta manera se les hace imposible éstas clases».

Calificó de desastre académico el hecho de asignar trabajos en las áreas que ameritan explicación previa, como lo es la materia de geografía. «Es un desastre lo que están haciendo y las representantes luchan para cumplir con dichas asignaciones, así sea subiendo a un cerro para buscar cobertura».

Por último dijo que como docente no se presta para la asignacion de trabajos de esta manera. «Después de que pase esta pesadilla yo me imagino que nos vamos a reunir como educadores y revaluar la situación. «Yo les quiero evitar este atropello a mus muchachos, por ello no me presté para esta situación».