El gobierno de Brasil cierra desde este #16Abr su embajada en Venezuela

Cortesía: 800 Noticias

La embajada de Brasil en Venezuela cierra sus puertas este jueves 16 de abril tras el cese de actividades el pasado 27 de marzo del consulado general de ese país en Caracas y de otros tres viceconsulados en el territorio venezolano.

Según la información del portal RFI Brasil, el objetivo del presidente Jair Bolsonaro con esta medida es aislar políticamente al gobierno de Nicolás Maduro, ya que Brasilia sólo reconoce como presidente al líder opositor Juan Guaidó.

Aunque la decisión se tomó en febrero de este año, la situación de la pandemia generada por la Covid-19 no cambió los planes de Itamaraty, la Cancillería brasileña.

La celeridad con la que se implementó la medida -y se anunció discretamente- desconcertó a los más de 10.000 brasileños que se encuentran en Venezuela y especialmente a los profesionales que sirvieron a la diplomacia brasileña en este país.

Para las 46 personas que trabajaron en Venezuela con un contrato local propuesto por Itamaraty, el sentimiento actual es de injusticia.

Afirman que fueron presionados a firmar un documento, con el que no estaban de acuerdo, para finalizar el contrato de trabajo como si fuera una decisión concertada en lugar de una renuncia forzada.

“Nos obligaron a firmar una renuncia. Ponen (en el documento) como si fuera un acuerdo mutuo. Pero no es un acuerdo mutuo, es una renuncia. ¡Nos despidieron! Además, actuamos bajo amenaza, gracias. No estamos de acuerdo. Están violando todos nuestros derechos”, dijo a RFI Brasil uno de los funcionarios de la embajada que decidió no identificarse.