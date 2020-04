Henrique Lazo insulta a Ana María Simón

Cortesía: Gossipvzla

En un nuevo episodio de los categóricos “No Live” de Ana María Simón en medio de la cuarentena, se tomó el tiempo de conversar con su amigo de hace muchos años, el cantante y compositor Henrique Lazo, quien no pudo evitar dejar saber el grado de confianza que ambos mantienen cuando, sin pensarlo, insultó a la criolla en medio del video.

Luego de que la actriz le dijera “Dejate fluir vale, relájate” conteniendo la risa a causa de los comentarios que el también director estaba emitiendo en el momento, él le respondió sin pelos en la lengua “no seas marica chica”, causando la diversión de su acompañante.

En el mensaje de la publicación, donde la criolla relata toda la historia de amistad que tiene con Lazo, deja en claro que “Hay dos cosas que Henrique no sabe: él no tiene la menor idea del bien que me ha hecho ni de lo mucho que extraño nuestras conversaciones en la puerta de la radio…y en la vida. Pero nada, algún día se enterará”.