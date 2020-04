Xiomara Rivero: «No aceptaremos un refugio en Quebrada Arriba»

Yóselin Álvarez

Ante la presencia de personas no conocidas en la localidad de Quebrada Arriba, creció la preocupación en sus habitantes que decidieron indagar de que se trataba, enterándose que presuntamente se esta canalizando la instalación de un refugio en la escuela de la localidad, para personas que llegan de otro pais, con la finalidad que estos cumplan la cuarentena social antes de establecer su vida normal.

En su descontento y preocupación por la información conocida, los habitantes de dicho lugar se reunieron para rechazar tal acción.

La información fue aportada por Xiomara Rivero quien alzó su voz por el pueblo Quebrada Arriba, dijo; «Esta comunidad tiene los peores servicios públicos y lo más grave es la salud, por ello no estamos de acuerdo con que vengan a meter personas que no sabemos si están infectadas o no del COVID-19».

Afirmó que no existe manera de que personas que provengan del exterior, vivan en el pueblo debido a que no se cuenta si quiera con un centro de salud apto y mucho menos personal médico y de enfermería para atenderlos.

«No dejaremos que nos traigan mas problemas de los que ya tenemos», dijo Rivero.

Finalizó indicando «Se nos hace completamente difícil comprar un medicamento para la fiebre, imaginense que se nos contagie algo así».