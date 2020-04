Alcalde Edgar Carrasco:»Tenemos que trabajar unidos ante esta situación»

Mariángel Castro

Foto: Archivo

El alcalde Edgar Manuel Carrasco se dirigió este viernes al municipio Torres a través de la emisora 140.9, en su programa “Conversando con el Alcalde”, en el cual estuvo informando sobre los temas referentes al Covid-19, los servicios públicos de gas, agua, alimentación y casos de atención específica.

Sobre el Covid-19

La máxima autoridad local expresó sobre el nuevo caso del estado Lara anunciado por el presidente Nicholas Maduro que se ubica en el municipio Morán que, “es un caso que nos llama a todos a la reflexión; sería el quinto caso que se presenta en el estado pero no fue en Iribarren sino en un Municipio rural”.

Atención en Torres

En el caso de salud en Torres, informó que en el territorio que corresponde al Centro de Diagnóstico Integral de la urbanización Francisco Torres se han realizado a nivel de pruebas rápidas 55 pruebas, visitas por reportes del Sistema Patria 66, consultas respiratorias 4 y las comunidades que se han visitado son Urb. Francisco Torres, Lajas Azules, San Vicente, parroquia Montes de Oca y la localidad de las Veras.

Para el territorio de Altos de Brasil los datos que se tienen son de aplicación de 39 pruebas rápidas, 43 visitas por el Sistema Patria, 3 consultas respiratorias y sectores visitados; Simón Rodríguez, Altos de Brasil, Pedro León Torres, Domingo Perera, Antonio José de Sucre y Las Mercedes.

Por otro lado, desde Barrio Nuevo se han aplicado 32 pruebas rápidas, 59 visitas de Sistema Patria, 5 consultas respiratorias y visitas a las comunidades Rio Tocuyo y Barrio Nuevo.

Por último, en la comunidad de Calicanto se ejecutaron 72 pruebas de resultados rápidos, 69 visitas del reporte Sistema Patria, 8 consultas respiratorias y atención a los sectores de Chalet, Provis y Simón Bolívar.

Carrasco, reiteró el llamado a la prevención e indicó que “estamos en una semana de riesgo por un nuevo elemento que son los habitantes del Municipio que están regresando a su patria, hay que extremar las medidas por eso toda persona que venga de otro país por fronteras del Zulia y Trujillo serán atendidos por un equipo médico que están en los peajes y puesto de comando de la Pastora”.

Caso Quebrada Arriba

En cuanto a la instalación de un refugio en Quebrada Arriba, el burgomaestre señaló que, “no es cierto que van 150 personas para Quebrada Arriba, ni siquiera han llegado 150 personas al Municipio, tampoco que son contagiadas o dieron positivo porque de ser así se envía a los centros centinelas que fueron acondicionados para atender a las personas que dieron positivo”.

De igual forma, aseguró indicó que, “en El Blanco más del 50% de la población está en Quebrada Arriba lo lógico es que el centro de aislamiento este en Quebrada Arriba el mismo se propone y luego lo analiza el equipo sanitario que cumpla con las condiciones, se propuso el liceo que cumple con las mismas pero hasta este momento no hay ningún caso que vaya para el Blanco”.

Aclaró que de enviar personas al refugio, las mismas “no tienen la lepra, son personas que saldrían sanas y sus exámenes negativo pero se mantiene en vigilancia porque gobiernos como Colombia y Brasil no han tomado medidas como Venezuela”.

Alimentos en El Blanco

Sobre la distribución de alimentos para la capital de la parroquia El Blanco, Carrasco declaró que, “el sector privado va de dos a una vez a Quebrada Arriba a vender comida, no se va a acabar la comida en Quebrada Arriba por tres o cuatro personas que lleguen, no se les va a quitar la distribución Clap y no se puede anteponer el odio al chavismo por encima de la salud de un pueblo, el coronavirus es una pandemia mundial”.

Proyectos a ejecutar

“Para la próxima semana en Quebrada Arriba arranca el plan de recuperación de sustitución de tuberías y aguas servidas, plan de recuperación de las plazas e iluminación que teníamos previstos posterior a la semana santa”, expresó Carrasco.

Otros refugios

Carrasco nformó que en Carora existen cinco personas que están en el cuido, esta propuesto en la parroquia Castañeda la escuela, en Chiquinquirá al igual en la parroquia Lara sea en el liceo. “No sabemos si van personas a esos lugares pero estamos trabajando un paso adelante tomando las previsiones, la gente debería acercarse a decir como ayudo, como colaboro.”

Hizo énfasis también en el hecho de que hasta los momentos en el municipio Torres no ha aparecido ningún caso, pero se necesita de la colaboración de las personas, “necesitamos contribuir y el mejor método es que persona que salió negativo va para su parroquia pero a un centro de aislamiento y este es preferiblemente en la capital porque en la capital posiblemente tenga familiares porque allí vive 50 % de la población esa persona no va enferma”.

Agua

En cuanto a la distribución de agua en Carora, el Alcalde especificó que se han presentado “bastantes problemas de varios tipos, estábamos en el bloque 2, se espera que hoy se surta el bloque 3 y la parte de Los Quediches está en la red baja.”

Con el plan de camiones cisternas se atendió el sector Cerro La Cruz, la localidad de Aregue y se está planificando atención para Altagracia. A su vez se harán inspecciones en el acueducto de Pozo Dulce y en el sistema de bombas de Quebrada Arriba.

Alimentación

El Alcalde especificó que los Comité Local de Abastecimiento y Producción atenderá a la Comuna Bicentenario San Antonio para culminar el tema de Carora en alimentos, y se autorizó la venta a la Panamericana, Cecilio Zubillaga, parroquia Lara y Torres.

También se ejecutaron 24 operativos de hortalizas, frutas y viveres en 12 parroquias rurales con el objetivo de evitar que las personas vengan a la ciudad de Carora.

Gas

“Se abrió la oferta para venderle gas a la comuna Expedito Cortés, a todas las parroquias se le están vendiendo de forma progresiva, reconocemos al sector privado de gas en el municipio y a la iglesia Católica que han aportado espacios para usarlos como centro de aislamiento a personas sanas”, declaró el burgomaestre.

Caso Muñoz

Al respeto de la sustitución de transformadores en la localidad de Muñoz, el alcalde Edgar Manuel Carrasco anunció que, “en nuestros planes esta buscar un conjunto de transformadores entre ellos el de Muñoz y estamos en esa gestión de recursos o gestión ante Corpoelec para obtener transformadores, conversando a nivel nacional para que nos salgan más económico porque la locura del valor dólar y bolívar que nos afecta mucho”.

Aguas servidas

Por último, sobre los diferentes casos de colapso de aguas servidad, la máxima autoridad local declaró que; “se está conversando con la hidrología porque el tema es de obtener las tuberías para hacer los trabajos.

Estamos conversando en medio de las circunstancias con la gobernadora que siempre nos ha apoyado”.