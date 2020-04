La youtuber Mariale dice estar cansada de las críticas “Soy una persona que no se puede equivocar”

Cortesía: GossipVzla

Mariale publicó un video en su canal de vlogs Mariale Sin Patuque donde compartía con sus subscriptores una experiencia que vivió recientemente y dijo estar cansada de las críticas que recibe constantemente.

La influencer venezolana Marialejandra Marrero, mejor conocida como Mariale o Mar por sus famosos canales de YouTube en habla hispana e inglés, donde recientemente la criolla compartió una experiencia de vida que le dejó un muy mal sabor de boca y así lo comentó entre sus seguidores.

Según lo que comentó, una youtuber le dijo que haría un video hablando de ella debido a unos comentarios que realizó sobre una mujer obesa que al parecer no agradaron al público de la influencer. Ante esto, ella dijo sentir “mucha rabia” porque las personas solo consideren las cosas malas y no lo bueno que también hace.

“Mi molestia no es hacia ella sino hacia el hecho de que ella sienta que debe hablar de eso (…) Yo soy una persona que no se puede equivocar (…) Se han tomado en el pasado la molestia de ir a marcas y decirle ‘mira no trabajes con ella’ (…) Soy una persona que trata de vivir su vida normal, haré cosas malas y cosas buenas”, es parte de lo que ella dice en sus declaraciones.

Dice que nadie destaca el hecho de que ayudó a varias personas a pagar la renta de sus casas o que reunió junto a su esposo dinero para donar a la Organización Mundial de la Salud. “O sea, si vas a hablar de mí, por lo menos habla de las cosas decentes que hago”, dijo.