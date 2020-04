Coquito planea un reencuentro con sus compañeros de “Contesta por Tío Simón”

Cortesía: GossipVzla

El venezolano Wilmer Machado, mayormente conocido como Coquito, confirmó que planea un reencuentro con sus compañeros del popular programa infantil de los años 80: Contesta por Tío Simón. Así lo dijo en una entrevista en Instagram Live para Ronda.

Según la información que brindó Machado, sus compañeros Chusmita y Teresita ya confirmaron su participación en la actividad que iniciaría presentaciones este mes de abril, pero que sigue en pie una vez se levante la cuarentena.

“Veníamos con un concierto. La idea es hacer una remembranza. En 2011 intentamos llevarlo adelante. Se llamará La reunión de los sobrinos 30 años después. Ese espectáculo va. Lo hacemos porque creemos que es necesario que los chamos conecten con la televisión que crecieron sus padres. No va a ser un pretexto para hacer algo grosero. Cantaremos las canciones del programa como un homenaje al Tío Simón (Díaz) con todas las de la ley, pensado para una hora 45 minutos”, contó con lujo y detalles el comediante a través de la red social de la camarita.

Su intención se basa en recordar lo vivido en el espacio en el que estuvo desde 19885 a 1991, sin tocar temas que puedan ser delicados. “Y no vamos a hablar de política, de ninguno de los dos bandos. Nosotros trabajamos para todo el mundo y esa es la intención. Tendrá una estructura similar a la del programa, sin animador ni orden específico. Se mantendrán las dinámicas tomando en cuenta que el público pueda divertirse. Vamos a involucrar a todos los asistentes. Hicimos un guion en el que al final la gente va salir diciendo, ‘yo participé en el espectáculo’”, aseguró.

Adicionalmente, el también locutor compartió detalles de su vida privada y habló de su próxima boda con Andrea Salazar, la cual estaba pautada para el próximo 4 de mayo.

“El dinero ahorrado no se toca. El plan es hacerla cuando todo esto pase”, dijo entre risas para más adelante asegurar que un proyecto en mente pendiente es ser papá. “No soy padre pero es un proyecto inmediato. Además, quiero comenzar a dirigir audiovisuales, telenovelas, largometrajes y videoclips” comentó.

Asimismo, señaló que probablemente no sea fácil regresar a la televisión, debido a que ahora “en la TV se buscan estereotipos en lugar de talentos”.

Resaltó que para él ha sido difícil mantenerse activo en los medios. “He tenido que reinventarme y en muchos momentos le he echado la culpa a estos de que no esté en ellos. Irresponsabilidad de mi parte, pero he entendido que esto es una industria, un negocio y tengo que reinventarme para vender”.