Pensionados sin tarjeta, sin claves, sin cobrar y la mensualidad se devalúa

Como medida preventiva del Covdi.19 y siguiendo lo establecido por el Gobierno Nacional desde el 16 de marzo todas las instituciones bancarias en el país cerraron sus puertas para la atención al público por taquillas, agencias y sedes administrativas, pasando a prestar servicios en su mayoría a través de portales digitales.

Esta situación afecta de forma directa a un grupo de los pensionados en el municipio Torres, ya que los mismos manifiestan que no cuentan con sus tarjetas de débito para gastar la pensión en compras a través de puntos de venta.

Tampoco tienen acceso a los portales digitales de los diferentes bancos para poder realizar transferencias o pagos móviles, mientras que otro grupo se encuentran en la problemática de tener las tarjetas bloqueadas y no poder hacer la gestión del desbloqueo debido a que no han tramitado requerimiento como claves digitales.

Al respecto, el señor Pastor Montes de Oca dio a conocer su situación con el cobro de la pensión manifestando que aunque él cuenta con la tarjeta de debido del Banco de Venezuela, la misma nunca le fue activada por ello no ha podido usarla y al llamar a los números de activación pero no le han atendido.

“La pensión de febrero no la pude cobrar porque había mucha cola y casi me desmayo intentando entrar, en marzo cerraron el banco y tampoco pude cobrar y ahora menos puedo porque no tengo como activar la tarjeta”, declaró el señor Montes de Oca.

De igual forma, el abuelo comentó que muchos de sus compañeros de pensión están pasando por una situación similar a la de él, “No soy yo nada más que no he podido cobrar, sino también amigos que no saben de internet, que no tienen tarjeta ni las claves que piden. Nadie se ha acordado de nosotros para ayudarnos”.

Por último, Montes de Oca hizo un llamado al gobierno nacional a tomar medidas especiales para los pensionados que no han podido hacer uso de sus ingresos, pues para el día de mañana recibirán el depósito correspondiente al mes de mayo pero no podrán hacer uso del mismo, mientras que la hiperinflación devalúa el dinero.