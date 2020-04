Caroreños reaccionan ante la alza del dólar paralelo

Mariángel Castro

En medio de la pandemia por el Coronavirus, este miércoles a la 1:00 de la tarde el precio del dólar paralelo en Venezuela se ubicó en 190.020 Bs. S. registrando un aumento de al menos 9,58% en comparación al precio en el que se cotizaba en horas de la mañana.



Esta situación generó una ola de cometarios, reacciones y opiniones de caroreños, quiénes concordaron en que la alza del dólar traerá graves consecuencias en el costo de los productos y dificultará aún más su compra en medio de la cuarentena social.



Por su parte, el ingeniero Gerardo Meléndez, comentó que “en lo que va del año, la variación del tipo de cambio supera el 120%, en una Venezuela que padece una crisis inflacionaria que ocasiona la pérdida de confianza en la moneda, la gente no quiere tener bolívares.”.





Consecuencias del aumento



Asimismo, Yóselin Rodríguez estudiante universitaria, opinó que este aumento traería como consecuencias para el país “aún más inflación, escasez y aumento de los alimentos. Desde la tarde los dueños de los establecimiento remarcan los precios y el gobierno no ha tomado las medidas correctas por lo que pareciera algo político”.





No hay solución



Por otro lado, Juan Carlos Álvarez manifestó que no existe solución a la problemática económica, “si no nos mata el virus, no mata el dólar esto es una locura sin solución porque la pandemia no nos deja salir a protestar y quedándonos en la casa tampoco se resuelve nada”.





Devaluación del salario



Finalmente Joel González, indicó que “el aumento reiterado del precio del dólar paralelo es un tema muy preocupante para todos pues dependemos de un salario en bolívares, que si antes no les alcanzaba para casi nada; ahora menos alcanzará”.



Con el valor del dólar a 190.020 Bs. S el salario mínimo que está en 250.000 bolívares, equivaldría a solo 1,31$.