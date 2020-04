Gerson Garcia «Presencia de personajes políticos en E/S es una burla»

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Cortesía

El dirigente opositor Gerson Garcia calificó de burla y discriminación, la presencia de líderes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela en las bombas de gasolina.

«La presencia de estos personajes del partido de gobierno en las bombas de gasolina, hablan por si sola de la situación y discriminación a la que está sometida la población. Además del desconocimiento de la ley por parte de la Guardia Nacional Bolivariana que muestra una franca violación a los derechos ciudadanos», dijo García.

Manifestó que el hecho de calificar a los ciudadanos de primera, segunda y de tercera es un acto de discriminación para los citadinos, expresando que el diputado Pedro Carreño acentuó la discriminación, al recomendar el uso del carnet de la patria para surtirse de gasolina.

«Es decir quien no lo tenga no obtendrá la gasolina».

Reducen jornada laboral

Por otra parte el dirigente político habló sobre la reducción de la jornada laboral sin ningún tipo de planificación, expresando que tal acción atenta contra el bolsillo de los ciudadanos.

«Un horario de 7:00 de la manaba a 2:00 de la tarde no alcanza a los comercios para la libre producción, tomando en cuentan el Internet que no funciona, el transporte público y pare de contar, obligan a los comercios a bajar la santamaria pero no vemos el decreto donde el ciudadano alcalde suspende los pagos de impuestos».

García finalizó diciendo «el pueblo a pesar de la situación está cumpliendo su encierro de cuárentena, pero el gobierno sigue poniéndola difícil y a la GNB le recordamos que su juramento el día de su graduación fue ante la bandera de la patria y no ante la del Psuv».