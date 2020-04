Ledezma: “En Venezuela no hay comida ni gasolina, pero sobra la cocaína”

Cortesía: 800Noticias

El exalcalde metropolitano Antonio Ledezma dijo que Nicolás Maduro pretende usar al coronavirus a su favor, mientras que en “Venezuela no hay comida ni gasolina, pero sobra la cocaína”.

Hizo un llamado a la comunidad internacional para que ayuden a promover la salida de Maduro. “Maduro y sus mafias son un caso perdido, no tienen remedio, por eso la verdadera ayuda humanitaria es que la comunidad internacional nos ayude lo antes posible a salir de esas mafias que usurpan el poder”.

“Algunos dicen que es momento de bajar la guardia, que no es momento de debates políticos, yo no estoy de acuerdo porque ahora más que nunca tenemos que luchar porque Maduro pretende usar el coronavirus como escudo para proteger su tiranía. No podemos esperar que Maduro responda si se instala o no un gobierno nacional, porque si es por Maduro esta cuarentena será eterna”, expresó Ledezma en un video difundido en su red social Twitter.

“En Venezuela no hay gasolina, no hay agua, ni luz pero si hay cocaína hasta para tirar para el techo porque estamos secuestrados por un régimen fallido, por un régimen forajido que ha convertido las instituciones en palancas del narcotráfico internacional”,denunció.