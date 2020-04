Tomás Rincón habló con Omar Vizquel sobre su carrera futbolística

Cortesía: El Nacional

Tomás Rincón, futbolista venezolano en el exterior, conversó con Omar Vizquel en un en vivo de Instagram y le comentó que el fútbol en Alemania es rudo.

“El fútbol en Alemania es rudo. El ritmo es distinto, la fuerza es otra. Tuve que adaptarme rápido porque el juego es muy distinto al demás” expresó Rincón, que jugó con el Hamburger SV.

Rincón habló sobre su paso por la Juventus y comentó que fue una experiencia única, en la que tuvo un crecimiento personal increíble.

“La Juve es uno de los equipos más importante del mundo en la actualidad. Jugar con ellos fue una experiencia única, un crecimiento personal increíble”.

Añadió. “Lo que más me sorprendió fue la humildad de todos y la capacidad de abrir los brazos y tomarme como uno más. Fue una experiencia bastante linda”

El capitán de la Vinotinto considera que la Champions League es uno de los torneos más importantes a nivel mundial. “Solo el mundial puede superar la Champions.

“Nosotros (Juventus) pudimos llegar a la final y la perdimos contra el Real Madrid. Fue un crecimiento y me lo disfruté muchísimo”.

En la actualidad el criollo milita en el Torino de la Serie A y asegura que la rivalidad frente a la Juventus en grande.

“Tengo tres años con el Torino, me recibieron de una forma fantástica. El inicio no fue fácil, venir de la Juve que es de la misma ciudad al Torino no es fácil. Pero me han hecho sentir en casa, escuchar tu apellido coreado por los aficionados es un momento muy lindo”.

El número 88

Hay jugadores que son muy supersticiosos con los números que tienen en el dorsal. Rincón, que tiene el 88, explicó el porqué de esa cifra.

“A mí siempre me ha gustado el 8, pero en los equipo italianos que jugué ya alguien lo tenía, no iba a llegar a pedírselos. Sin embargo, el 88 estaba disponible y lo escogí, que además es la fecha en que nací”.

Cómo era fichar en su época

“El futbol para mi época era un poco más difícil que te vieran. Creo que la única vitrina que teníamos era si jugabas con la Vinotinto, o si tu club jugaba una copa internacional”.

La mayor vitrina que tenía un jugador en el pasado era representar la camisa de Venezuela en las categorías inferiores. Desde jóvenes los buscones le ponen el ojo a los más llamativos.

“Un club de italiana me estaba siguiendo porque me había visto en una Copa Sudamericana sub-17, igual de España, tuve esas posibilidades”.

Gerente Rincón

Rincón, de 32 años de edad, espera tener salud en los próximos 5 años para seguir rodando el balón en el césped. Sin embargo, se está preparando para su futuro una vez se retire.

“Dentro de cinco años espero tener salud para seguir jugando, sino creo que cuando deje de jugar estaré ligado de alguna forma en el futbol”.

Continuó. “Estoy estudiando en una universidad en Barcelona por vía online. Me gustaría estar más de directivo que en el campo. Aunque me gusta sentir la sensación del juego que solo te da la cancha”.

Sobre la posibilidad de retirarse en Venezuela dependerá de su estado físico y de las circunstancias.

“Creo que una de las cosas que más me ilusiona es jugar en Venezuela, hay que ver cómo se dan las circunstancias, ver cómo me sienta al momento del retiro, para dar un salto para allá y retirarme en la Futve”.