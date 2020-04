Arango se siente «dolido» con la Federación Venezolana de Fútbol

Cortesía: El Nacional

El ex capitán de la Vinotinto, Juan Arango, lamentó en una entrevista que ya hayan pasado casi cinco años desde su retiro del combinado sin homenaje ni reconocimiento alguno de parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) .

«Estoy dolido porque me retiré hace casi cinco años y no me han dado ni las gracias. Que te hagan más homenajes fuera de tu país que en tu propia casa, eso duele. No me gusta hablar mucho de eso», dijo Arango al canal TLT y al periodista Humberto Turinese.

Arango recordó que no fue invitado a los amistosos que jugó la Vinotinto en Estados Unidos el año pasado y admitió que está alejado de la selección y de la FVF. «Yo le dije a Dudamel que estaba a la orden para cualquier cosa que necesitaran en la Vinotinto, pero nunca me llamaron», señaló.

No obstante la «ingratitud» de la FVF, Arango se mostró contento porque la gente todavía lo recuerde por su trayectoria con la selección. El maracayero se ve como entrenador en un futuro y no pierde la esperanza de que finalmente pueda vestirse de vinotinto por última vez.

«Tengo una última esperanza de poder retirarme jugando. Vamos a ver si se puede, por lo menos, disputar un partido de despedida, es lo que un futbolista profesional pide», concluyó el ex jugador de 39 años de edad.

Arango jugó 16 años con la selección venezolana con la que anotó 25 goles, disputó 4 eliminatorias mundialistas y 6 ediciones de la Copa América.